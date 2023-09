Raquel Sánchez lamenta que los muertos en Montmeló (Barcelona) cruzaron la vía en lugar prohibido

Se solidariza con los familiares de las víctimas, los testigos y el maquinista del tren

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha lamentado que el atropello mortal de un tren a cuatro personas el domingo por la noche en Montmeló (Barcelona) "se podía haber evitado" porque cruzaron la vía en un lugar prohibido, aunque ha añadido que la investigación lo concretará.

"Por las primeras informaciones de las que disponemos, se trataba de un punto no autorizado de paso, un punto que tampoco conducía a ninguna parte", ha declarado a los periodistas este lunes a mediodía tras el minuto de silencio en la localidad.

"No sabemos por qué, aquellos jóvenes decidieron recorrer ese tramo de la vía", ha añadido.

Sánchez ha trasmitido su apoyo y solidaridad a las familias de las víctimas, a las personas que vieron el accidente y al maquinista, porque "también para él está siendo un momento muy complicado".

"NO SE PUEDEN COMETER IMPRUDENCIAS"

Al preguntársele por que haya vecinos que quieren vallas porque suele haber conciertos en la zona, ha respondido que el Ministerio, Renfe y Adif trabajan siempre por la seguridad y la señalización, "pero está claro que en zonas en las que no está el paso autorizado no se debe pasar. No se pueden cometer imprudencias".

Ha añadido que tanto las imprudencias, como este caso, como los actos de vandalismo "pueden conllevar un peligro con consecuencias terribles".