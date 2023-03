Raquel Sánchez critica que Andalucía es la última comunidad autónoma en sacar la convocatoria del bono de alquiler joven

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha criticado este domingo que la comunidad autónoma andaluza haya sido la última en sacar adelante la convocatoria del bono del alquiler joven correspondiente al año 2022.

Las declaraciones de Sánchez han tenido lugar durante la clausura de una jornada del PSOE sobre vivienda social en Málaga, donde ha sido presentada por el candidato a la Alcaldía de la capital y secretario general provincial, Daniel Pérez.

En referencia a la dificultad en el acceso a la vivienda, la ministra ha asegurado que su partido se crece ante las adversidades y ha recordado su pasado como alcaldesa de una ciudad del entorno metropolitano de Barcelona.

Ha dicho que el PSOE representa a las personas que tiene problemas en el acceso a la vivienda: "a la gente que no vive en palacetes, a la gente que no vive en pisos de lujo".

Ha insistido en que su formación representa "a la gente de bien, que trabaja día a día para poder tener un salario digno y un empleo que no esté precarizado y que, por tanto, viven con la angustia de no poder pagar el alquiler o por sufrir por no poder ofrecer a su familia un entorno que merecen".

"La gente de bien no se va a paraísos fiscales, no se va a Malta, no se va a Países Bajos. Si hace alguna ingeniería fiscal es precisamente para llegar a final de mes y no para evadir los impuestos", ha dicho.

Raquel Sánchez ha enumerado los problemas que afectan a la vivienda como las subidas abusivas de los precios de los alquileres. "Muchos de los problemas que se han dado en los últimos años han sido porque no ha existido una política de vivienda", ha dicho en alusión al Partido Popular.

"La única política de vivienda que aplicó el PP se resumía en cinco palabras: no había política de vivienda", ha criticado, y ha añadido que los poderes publicos tienen que trabajar para garantizar que se dan las condiciones para poder cubrir la necesidad de vivienda. "Y eso no lo hizo el Partido Popular, que usó la vivienda como un bien de mercado, y llegó a vender el parque público de vivienda a fondos buitre", ha dicho.

La ministra, que ha recordado que el Gobierno trabaja en Ley de Vivienda, ha criticado que presidentes autonómicos del PP ya hayan anunciado que no la van a aplicar.

"Una ley que todavía no conocen que todavía no han leído. La señora Ayuso ya ha dicho que no lo va a aplicar. Ya sabemos que es una rebelde, sobre todo con los suyos, y les da muchos problemas con los suyos. El problema es cuando la rebeldía también genera problemas a la gente que en Madrid viven la vivienda como un auténtico drama", ha dicho.

Ha puesto en valor medidas impulsadas por el Gobierno como la reforma laboral o la revalorización de las pensiones, entre otras. "Estamos a lo que toca, y el PP está a por uvas, está defendiendo, como siempre, los intereses de los más poderosos".

Sánchez ha dicho que la cercanía de las elecciones municipales hace que toque hablar de vivienda y aprobar la ley de vivienda que es "básica y necesaria". "Apelo a las fuerzas progresistas de este país: no podemos defraudar a la gente. Estamos muy cerca de poder llevarla al BOE", ha asegurado.

Sánchez ha enumerado varias de las medidas que incluirá la ley y ha dicho que "hay muchas deficiencias" entre la aplicación de políticas de vivienda en las comunidades y municipios gobernados por el PSOE frente a otras.

En ese momento, ha lamentado que Andalucía haya tenido "el dudoso honor" de ser la última comunidad autónoma que ha sacado adelante la convocatoria del bono de alquiler joven, en este caso de 2022, y sobre la de 2023 ha dicho que "ni sabemos".

"Y aún no se ha resuelto --ha dicho en relación a la convocatoria de 2022--. Hay jóvenes que están pendientes de recibir esa ayuda de 250 euros al mes y eso es muy grave. Y la ayuda de 2023 no sabemos cuándo llegará, ¡ah sí!, quizás llegue cuando hayan pasado las elecciones municipales", ha dicho.