Raquel Romero defiende que "a mí me importa más La Rioja que Podemos": "No tengan dudas de que el Gobierno es estable"

La consejera de Igualdad, Raquel Romero, recientemente expulsada de Unidas Podemos, ha asegurado que "más allá de estrategias y luchas partidistas, a mí me importa más La Rioja que Podemos y la estabilidad del Gobierno" ante lo que ha defendido: "No tengan dudas de que el Gobierno es estable". Además, ha indicado: "No soy una tránsfuga".

Raquel Romero ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras presentar en rueda de prensa el proyecto del Centro de Interpretación de la Memoria Democrática de La Rioja.

La Comisión de Garantías de Podemos confirmó hace unos días la expulsión de Romero del partido por "no cumplir la limitación salarial que exige el código ético de la formación".

Según Romero estas luchas "interesadas" son "para golpear al PSOE" pero "lo que a mí me interesa es la estabilidad del Gobierno y que no vuelva a gobernar el PP, con o sin VOX". Por tanto "el fetichismo de las siglas de un partido no me interesa".

Ante ello, ha proseguido, "nuestro compromiso con el Gobierno y la coalición es firme más allá de estrategias, lo importante es la estabilidad del gobierno progresista de La Rioja".

"Lo que creo es que hay que hay una intención desde la dirección nacional de Podemos de golpear al PSOE a través de diferentes gobiernos autonómicos", ha asegurado.

Como ha querido recordar ante los medios, "cuando yo me sumé a Podemos, éste era una proyecto de Gobierno que podría cambiar la vida de la ciudadanía pero el fetichismo por las siglas ha devenido a que ese espacio político que ocupaba Podemos se vaya achicando cada día y ahora tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a movimientos y proyectos políticos como el que encabeza Yolanda Díaz para ampliar el espacio político y hacer que a la izquierda del PSOE haya una fuerza con capacidad de Gobierno y en eso trabajo pero cuesta tensiones y presiones".

Aunque no sabe si "será la representante en La Rioja de ese nuevo frente" la actual consejera sí que espera "que crezca en La Rioja y, a partir de ahí, ya se verá. O yo o cualquiera de mis compañeros porque no es cuestión de personas si no de que Podemos, cada vez que se presenta, pierde votos y apoyos. Esta sangría hay que pararla con un proyecto que ilusione y que haga creer a la gente que otra política es posible".

En La Rioja, ha lamentado, "el espacio político de Podemos está cada vez más metido en su lucha interna y eso no le interesa a la ciudadanía, le interesan otros proyectos". Aún así, ha indicado, "las elecciones están lejos, ya veremos lo que pasa".

Finamente, y ante la presunta expulsión por no contribuir con parte de su sueldo al partido como refleja el código ético, Romero ha asegurado no querer entrar "en esos asuntos de luchas partidistas". Sobre los expedientes, ha dicho, "están llenos de lagunas de todo tipo y no merecen la pena. Está claro que hay unas presiones para evitar que otros espacios políticos puedan surgir".

"No voy a entrar en más detalles pero a mí me siguen cobrando las cuotas", ha indicado.

Finalmente y, a preguntas de los medios de si la expulsión de Podemos ha podido ser por acercar posturas y su deseo de unirse a Yolanda Díaz, en su nuevo proyecto de país Romero ha afirmado que "no lo deduzco, lo sé por conocimiento propio interno".