'Rapa', 'O Corno' y 'Matria' arrasan en las nominaciones a los Mestre Mateo con 42 candidaturas finalistas

Los premios del audiovisual gallego se entregan el 23 de marzo en el Coliseum de A Coruña

La serie 'Rapa' y los largometrajes 'O Corno' y 'Matria' son los grandes protagonistas de las nominaciones de los Premios Mestre Mateo 2024 al sumar un total de 42 candidaturas finalistas, entre ellas, mejor película, serie, director y actores, tanto protagonista como de reparto.

Los finalistas de la XXII edición de los Mestre Mateo, que se entregarán en una gala el 23 de marzo en el Coliseum de A Coruña, se han dado a conocer este miércoles en un acto conducido por Lucía Veiga y Denís Gómez en el Museo MEGA de Estrella Galicia, también en la ciudad herculina.

Además de la serie de Portocabo para Movistar ambientada en Ferrol 'Rapa' y las películas galardonadas 'O Corno' de Jaione Camborda, vencedora en San Sebastián, y 'Matria' de Álvaro Gago, también suman varias nominaciones los largometrajes 'Salta' y 'Fatum'.

De hecho, estas cuatro últimas cintas copan las nominaciones en la categoría de Mejor Película y Mejor Dirección --Jaione Camborda por 'O Corno', Álvaro Gago por 'Matria', Juan Galiñanes por 'Fatum' y Olga Osorio por 'Salta'--. En Mejor Serie de TV, 'Rapa' es la favorita frente a 'Motel Valkirias', 'Os argonautas y la moneda de ouro' y 'Saudade de ti'.

Janet Novás ('O Corno'), Lidia Veiga ('Canto toco un animal'), María Vázquez ('Matria') y Mónica López ('Rapa') son las finalistas en Mejor Interpretación Femenina Protagonista , mientras que en la categoría masculina lo son Darío Loureiro ('Rapa'), Javier Cámara ('Rapa'), Luis Tosar ('Fatum') y Tamar Novas ('Salta').

En Mejor Guión compiten Álvaro Gago ('Matria'), Fran Araújo y Pepe Coira ('Rapa'), Jaione Camborda ('O Corno') y Olga Osorio y Araceli Gonda ('Salta'). Como actrices de reparto están nominadas Carla Rivas ('O Corno'), Iolanda Muíños ('Rapa'), Melania Cruz ('Rapa') y Susana Sampedro ('Matria'); y en categoría masculina Diego Anido ('O corno'), Eduardo Alberto Rodríguez Cunha 'Tatán' ('Matria'), Federico Pérez ('Rapa') y Santi Prego ('Matria').

'A viaxe de Lucy', 'Chichi e máis eu', 'Emoción, Vida y Teatro-A Nave das Marías' y 'Espazos en Branco' son las finalistas en Mejor Documental y 'Antes de que se poña o sol', 'Nena', 'O Coidado', 'O neno sardiña' y 'Ulises', en la categoría de Mejor Cortometraje.

En Mejor Programa, los seleccionados son 'Cinephilia', 'Clac', 'Cos pés na terra' y 'O gran camiño: Grandes rutas a pé do mundo'; mientras que compiten por el Mestreo Mateo a Mejor Corto de animación 'Illa Cordura' de Mario Fernández Filloy, 'In half' de Jorge Morais, 'O monstro e a nena' de Jorge J. Costas y 'To bird or not to bird' de Abano Producións.

COMUNICADORES, WEB SERIE Y VIDEOCLIP

Los Mestre Mateo también distinguen a los mejores comunicadores, un premio al que optan Juan Fuentes de 'Quen anda aí?', Lucía Veiga por 'Malicia Noticias', Paco Lodeiro por 'Atrápame se podes' y Simone Saibene por 'Cinephilia'.

En Videoclips, son finalistas 'Oliveira dos cen anos' de C Tangana para el Real Club Celta, 'Ruando' de Mondra, 'Fai tempo' de The Rapants y 'A pequena morte' de Caamaño e Ameixeiras; mientras que en Webseries están nominadas 'A arte de ser mal pai', 'Bechos', 'Nosoutras. As mulleres da revista Nós' y 'Terapia de'.