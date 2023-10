El ránking The by subject sitúa a las áreas de Derecho y Educación de la US entre las 500 mejores de 108 países

El ranking Times Higher Education World University Ranking by Subject "destaca" el papel de la Universidad de Sevilla (US) en las áreas de Derecho y Educación. Ambas se sitúan en el rango 251-300 entre las más de 1.900 universidades analizadas de 108 países. Además, en el caso de la Educación, "se ha experimentado una subida desde el rango de posiciones desde la última edición".

Así lo ha subrayado la US en una nota de prensa en la que ha destacado que también mejoran respecto a la edición anterior las áreas de Artes y Humanidades, donde la Hispalense se sitúa en el margen 301-400, Informática y Ciencias de la Vida. Por último, la US ha llamado la atención sobre el ámbito de la Psicología, que se mantiene en el top 500 de las universidades de todo el mundo.

El ranking Times Higher Education (THE), fundado en 2004, es uno de los tres grandes rankings internacionales universitarios de "mayor difusión y relevancia mundial" por su "amplitud y diversidad". Comparte protagonismo en este ámbito con el ARWU o ranking de Shanghai, y el ranking QS.

El ranking se realiza utilizando 17 indicadores aplicados a cada área de conocimiento, donde se valora el desempeño de una institución en cinco áreas generales: el entorno y la calidad de la investigación, la docencia, la internacionalización y la transferencia de conocimiento.

Es una clasificación de las denominadas sintéticas, donde la información que caracteriza a las universidades se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global, que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades.

Concretamente, en la clasificación de este año, la consultora THE analizó más de 134 millones de citas en más de 16,5 millones de publicaciones de investigación. El ranking THE by Subject ajusta la ponderación de cada indicador en función de las características particulares de cada una de las áreas (subjects).