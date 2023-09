Ranera (PSOE), sorprendida porque Chueca le pida que Sánchez no pacte con Podemos y los independentistas

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha mostrado su sorpresa porque la alcaldesa, Natalia Chueca, le haya pedido apoyar una declaración institucional en la que se recoja el rechazo de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pacte con Podemos y los independentistas.

Natalia Chueca se ha reunido con la portavoz del PSOE, dentro de una ronda de encuentros con los grupos municipales de la oposición, para intentar llegar acuerdos este mandato.

Ranera ha explicado que se ha quedado sorprendida porque creía que la reunión era para hablar de los problemas de los zaragozanos; del cambio climático, que es un "reto" de la ciudad; de las escuelas infantiles; de la protección a las familias; del presupuesto y las ordenanzas.

"He creído --ha relatado Ranera-- que me iba a hablar de tender la mano, que le iba decir que sí, pero ha decido que no quiere hablar de los zaragozanos, sino que quiere seguir instalada en la campaña, ser correa de transmisión con Feijóo y Azcón y me ha propuesto que apoye una declaración institucional del Ayuntamiento en contra de la posible candidatura del PSOE de Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas".

Ranera, según ha informado en declaraciones a los medios de comunicación, le ha dicho a Chueca que confiaba en que la reunión era para hablar de los problemas de la ciudad, pero la alcaldesa le ha insistido en que propondrá dicha declaración institucional en la Junta de Portavoces.

"Ha perdido la primera oportunidad de llegar a grandes acuerdos con el PSOE y hacer una mayoría sensata democrática para dejar fuera a VOX y trabajar por los problemas de los ciudadanos", ha anotado.

Ha reconocido que no ha leído la declaración institucional, pero ha dado a entender que ese contenido no es de su agrado y ha abundado en que hay que hablar los problemas de los zaragozanos.

"Vale de instalarnos en campaña. Feijóo ha sido mandatado para hacer gobierno y él tendrá que ver los acuerdos que tiene que alcanzar y yo creo que hay que hacer un cordón sanitario, como se hace en toda Europa, y dejar fuera a VOX. Eso si que me parece peligroso y es lo que le importa a la gente como la violencia machista", ha opinado.

Ha recordado que "están asesinando a mujeres" y a su entender, es lo que "más debería importar" y "no tiene sentido" que la alcaldesa, recién llegada, "no gestione la ciudad" y se dedique a proponer al PSOE aprobar una declaración institucional para que Sánchez no pacte con Podemos y los independentistas.

Ranera ha asegurado que Chueca no le ha comentado ningún otro asunto de la ciudad. "Los temas de Zaragoza se los iba sacando yo, como los presupuestos para no dejar a nadie atrás y ha dicho que lo que le interesa es la declaración institucional. Yo hablo de los problemas de los ciudadanos y ella de los problemas de Feijóo. No ha entendido que es la alcaldesa de Zaragoza y le habrá llamado Feijóo o Azcón", ha comentado.

BANCADA SIN VOX

Ranera le ha trasladado a la alcaldesa la situación del pleno porque VOX está en la misma bancada que los socialistas. "El PSOE está a años luz ideológicamente y físicamente también de VOX y, vistos los últimos sucesos de apología del franquismo y que no se ha firmado una declaración institucional en contra de la violencia machista, no vamos a estar en la bancada compartiéndola con VOX".

Lo "natural", según Ranera, es que VOX esté en la bancada de la derecha, al ser el socio "preferentes" del PP. El PSOE no estará compartiendo bancada con VOX, ha reiterado, para recordar que esta petición ya la ha trasladado a la Junta de Portavoces donde no ha habido acuerdo.

"Como es decisión de la alcaldesa decidir la ubicación vamos a ver en el pleno quien manda en este Ayuntamiento, si es la alcaldesa desde el sentido común o manda VOX porque así ha decidido que estar caprichosamente en la bancada de la izquierda porque no hace oposición y nadie se cree que la vaya a hacer al PP en este país".