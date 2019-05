Rajoy tras suspensión diputados: "No hacía falta que lo dijesen los letrados"

PARLAMENTARIOS PRESOS

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dicho este viernes, sobre la decisión de la Mesa del Congreso de suspender de sus cargos a los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva, que "no hacía falta que lo dijesen los letrados" de la Cámara Baja. ,"Me parece bien, creo que está muy puesto en razón, es de sentido común, y realmente no hacía falta que lo dijeran los letrados, pero si lo dicen los letrados, pues mejor", ha declarado Rajoy a la prensa en Lugo, adonde