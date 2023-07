Rajoy espera que Feijóo no se encuentre con "la herencia" que él tuvo en 2011

El expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha expresado su deseo de que el candidato a la presidencia del Gobierno por su partido, Alberto Núñez Feijóo, no se encuentre, si gobierna a partir del próximo domingo, con "la herencia" que él asumió cuando llegó al Ejecutivo central en 2011.

Rajoy ha expresado su esperanza de que esto no ocurra al clausurar el acto central de campaña del PP de Ávila, que ha contado, entre otros, con la presencia del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este último ha hecho una llamada al voto "útil y eficaz" a su formación, ya que "con las encuestas no se ganan las elecciones", según ha dicho, antes de llamar a la participación porque "hay que evitar que haya un susto el próximo 24 de junio".

Tras la intervención de Fernández Mañueco antes unas 400 personas en la plaza Adolfo Suárez, junto a la muralla de Ávila, Mariano Rajoy ha llamado a votar al PP porque a su juicio es "la única alternativa de cambio al gobierno Frankenstein".

En su discurso ha expresado el "deseo" de que Alberto Núñez Feijóo, si gobierna a partir del próximo 23 de julio, "no se encuentre nada ni parecido a la herencia" que asegura recibieron los populares al llegar al Ejecutivo central en 2011, de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Espero y deseo firmemente que Feijóo no se encuentre a partir del próximo domingo lo que algunos nos encontramos a finales de 2011", ha sostenido el expresidente del Gobierno, antes de lamentar que ahora, España sea "el último país en aumento de la renta per cápita en Europa a lo largo de estos cuatro años".

No obstante, Mariano Rajoy ha señalado que "el mayor problema" de España actualmente es que "se ha generado una división entre españoles como nunca se había producido desde la aprobación de la Constitución", porque en su opinión "se ha jugado a polarizar a la sociedad", algo "muy malo y negativo".

Esta situación, a juicio de Rajoy, hace que resulte "más necesario que nunca que llegue un presidente que dé sosiego, tranquilidad, normalidad y que entienda a los que no le hayan votado a los que no piensan como él y que cumpla con su obligación".

Desde su punto de vista, Alberto Núñez Feijóo es "un gran gobernante" ya que "no se ganan cuatro mayorías absolutas -en Galicia- si no eres un buen gobernante, y si no lo es, es que tiene suerte, y si tiene suerte, eso es bueno para España".

Después de echar mano de su conocida ironía para señalar, sin nombrarlo, que Núñez Feijóo ganó el debate de la semana pasada frente a Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno ha destacado la capacidad del candidato popular a la presidencia del Gobierno de "construir un equipo solvente en muy poco tiempo".

En este sentido, ha defendido que el PP es un "partido de gobierno" y no "con vocación de bisagra", antes de referirse a "otros que cuando tienen un revés, vuelan y desaparecen".

Al respecto, se ha preguntado "dónde están" UPyD, Ciudadanos y podemos, así como esos otros "a los que les va a pasar exactamente lo mismo", sin decir ningún nombre expresamente.

"El último en llegar ha sido Sumar", ha añadido Mariano Rajoy, para referirse a la formación de Yolanda Díaz como un partido integrado por "el antiguo PC, la antigua IU, Podemos y las Mareas en Galicia".

"Y todo", ha dicho, "para no poner la sigla 'vota Partido Comunista de España', que son exactamente lo que son y yo los entiendo".

Rajoy también se ha remontado al pasado 28 de mayo para señalar que aquellas elecciones municipales y autonómicas supusieron "una enmienda a la totalidad de quien pretendió monopolizar la campaña, fastidiando a muchos de sus alcaldes y presidentes de comunidades autónomas".

En este contexto, ha señalado que este domingo se elige "entre dos modelos" representados por "el PP y Feijóo" y por un "gobierno Frankenstein".