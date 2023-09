Rajoy dice que la amnistía "no cabe en la Constitución" y supone "el paso a otro régimen"

Defiende que "lo único" que mejoró la situación en Cataluña fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha avisado de que la amnistía es "una enmienda a la totalidad de la Constitución y de la democracia" y supondría "el paso a otro régimen" en el que "imperaría la ley del más fuerte". Además ha arremetido contra el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por "mercadear" con el Estado de Derecho "para ganar una investidura".

"Si la amnistía de 1977 supuso el fin de la dictadura, esta amnistía, que ahora se pretende, supondría el paso a otro régimen distinto, donde imperaría la ley del más fuerte, donde la igualdad de los españoles ante la ley habría desaparecido y donde la independencia de la justicia estaría abierta al albur de los intereses políticos de turno", ha advertido en el acto del PP en Madrid contra la amnistía.

Rajoy ha garantizado que el PP se opondrá "con todos los medios legales" a su alcance a "quienes pretendan establecer un gobierno sobre las ruinas de la historia democrática y del Estado de Derecho" con una posible ley de amnistía.

"Es la primera vez en la historia que la investidura no depende ni de un mandato electoral, ni de un programa de gobierno, sino del chantaje de un prófugo de la justicia", ha apostillado al respecto, para calificar la amnistía como un "fraude" de Sánchez, que había dicho a los españoles que esta "no cabía en la Constitución" y "que no la aprobaría", pero ahora no lo dice.

"¿Y por qué no lo dicen ahora? La única diferencia entre el no rotundo de entonces y los silencios o palabras huecas de ahora son los votos de (Carles) Puigdemont que Sánchez necesita para ser investido", ha señalado, para subrayar también que la amnistía no figuraba en el programa electoral del PSOE.

"MORALMENTE INACEPTABLE"

Asimismo, Rajoy ha tildado la amnistía de "moralmente inaceptable" porque "supondría reconocer que tenían razón quienes violaron la Constitución y las leyes". "Vendría a convertir a los golpistas en honrados ciudadanos cumplidores de la ley", ha alertado, para advertir de que también supondría decir a los españoles que se movilizaron "contra el golpe", que la Constitución "no merecería esa defensa".

"Sería reconocer ante Europa y al mundo entero que nuestro Estado de Derecho depende de las necesidades del Gobierno de turno y que conspirar y malversar es algo legítimo", ha criticado, para sentenciar que la amnistía es "una enmienda a la totalidad de la Constitución y la democracia".

Todo ello, ha censurado Rajoy, por "el interés en particular" de Sánchez, quien "persigue un único objetivo sin importarle nada ni nadie", ha afeado.

El expresidente del Gobierno ha pedido a los ciudadanos que se percaten de que el PSOE "maquilla" la amnistía con "palabras falsas", como igualdad o convivencia, y ha llamado a "desmontar tanta mentira".

DEFIENDE EL 155

Igualmente, ha defendido que "lo único" que mejoró "realmente" la situación en Cataluña fue la aplicación de la ley y del artículo 155 de la Constitución ante el referéndum, bajo su Gobierno. "A partir de aquel momento, todos, también ellos, entendimos que la democracia tiene instrumentos para defenderse", ha asegurado.

Ante todo ello, Rajoy ha destacado la figura del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, debe subirse la próxima semana, en la sesión de investidura, a la tribuna del Congreso enarbolando la bandera de la Constitución y la igualdad entre españoles".

"Alberto, te ha tocado un momento de enorme dificultad, pero has conseguido en poco tiempo grandes logros (...)", ha dicho al líder 'popular', para asegurarle que cuenta con los miembros del PP para "frenar cualquier ataque a la igualdad de los españoles y a la unidad de la nación".