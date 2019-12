Rajoy apela a la "prensa seria" para frenar la demagogia de los "charlatanes"

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha apelado este viernes a la "prensa seria" para frenar la "división" que en su opinión genera "la demagogia de tantos charlatanes" que observa en el panorama político actual, marcado por las "mentiras" y las "falsedades".

Rajoy, que ha presentado su libro "Una España mejor" en el acto organizado en Valladolid por el diario decano de la prensa española, El Norte de Castilla, para conmemorar sus 165 años, ha puesto el "rigor y la sencillez" que plantea en su publicación como ejemplo del "desbroce" que debe hacerse de las "ensoñaciones" planteadas por otros dirigentes políticos.

Tras repasar los temas que aborda en su libro, el expresidente ha dado por sentado que el bipartidismo en España "va a seguir, y si no al tiempo", ha apostillado.

De hecho, preguntado por el auge de Vox y su perspectiva de futuro, Rajoy ha afirmado que este tipo de surgimientos "no es un fenómeno español", pero en este país es uno de los que menos lo sufre en la Unión Europea, con naciones como Francia, Italia y Alemania más afectados por el incremento de apoyos a partidos de ultraderecha.

"UPyD, Podemos y Cs... simplemente digo eso", ha deslizado en referencia al futuro que puede seguir Vox, convencido de que "el PP está aquí" y puede ganar las próximas elecciones.

Sin embargo, Rajoy ha avisado a su partido con una tesis: "al populista no se le gana con más populismo, sino con moderación, sentido común, sensatez y voluntad de representar a todos", por lo que ha recomendado no mirar a lo que hagan otras formaciones como Vox o Cs, sino mirar hacia el PP, un partido con 40 años de historia que "no es ninguna broma".

Frente a la implantación de un partido como el PP, Rajoy ha ironizado con que otras formaciones sólo se presentan en un número reducido de municipios y tienen "un programa electoral de una línea: el beneficio de la duda. Pero cuando se empiezan a resolver las dudas, algunos empiezan a asustarse".

En este sentido, Rajoy ha afirmado que los dirigentes políticos "no pueden ser frívolos, ni doctrinarios, ni olvidarse de una cosa que se llama realidad", tras lo que ha citado al filósofo Ortega y Gasset para sentenciar que "toda realidad ignorada prepara su venganza".

Y en este punto ha deslizado una crítica al Gobierno que, con su ironía característica ha convertido en un elogio, ya que en su opinión lo mejor del Ejecutivo socialista es que en dos años "no han hecho nada, ni bueno ni malo", en referencia a la posibilidad de que hubieran derogado algunas de las iniciativas que tomó su gobierno.

De hecho, ha presumido de que el presupuesto actualmente vigente en España data de su etapa al frente del Ejecutivo, tras las prórrogas aprobadas por el Gobierno y su imposibilidad para aprobar unas cuentas alternativas para 2019, lo que motivó la convocatoria electoral anticipada.