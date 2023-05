Rajoy afirma que los "brazos políticos del terrorismo" condicionan el Gobierno de España

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado este jueves que los "brazos políticos del terrorismo" condicionan el Gobierno de España, pero ha evitado responder a si apoyaría la ilegalización de EH Bildu como le pide Vox al Partido Popular.

"No voy a entrar en detalles, lo único que me preocupa es que Bildu esté condicionando la gobernación de un país serio como España, me preocupa el Gobierno Frankenstein", ha dicho Rajoy en declaraciones a los medios en una jornada de campaña en Salamanca.

Y ha añadido: "Cuando uno va en malas compañías, los resultados son los que tienen que ser, desgraciadamente, cuando uno se alía con quienes no quieren a España y dicen que quieren irse o con los brazos políticos del terrorismo o con partidos políticos absolutamente extremistas y radicales, pues pasa esto, se rompen los consensos, se divide y se polariza a la sociedad".

Rajoy ha considerado que "estos son los problemas que ha generado el Gobierno Frankenstein, que nunca debió haberse conformado", pero ha terminado su declaración diciendo que "hay que ser optimistas y pensar que en el futuro las cosas pueden ir mucho mejor".

En las últimas horas el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al PP que "rectifique" y apoye la ilegalización de EH Bildu a través de una iniciativa parlamentaria, tras anunciarse esta semana la renuncia de siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas del partido vasco, mientras que la Fiscalía descarta que la Ley de Partidos habilite esa posibilidad.

Rajoy ha evitado replicar a Vox y sólo ha respondido una pregunta de los periodistas antes de seguir su jornada de campaña en Salamanca, que culmina esta tarde a las ocho de la tarde con un mitin junto al presidente de la Junta y del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde y candidato del PP en las municipales, Carlos García Carbayo.