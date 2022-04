Rafa Sánchez, el histórico líder de La Unión, mostrará su faceta más íntima en Córdoba el día 30

Dentro del ciclo 'Historias A Base De Música', organizado por la editorial y promotora cordobesa ABDM, el próximo sábado 30 de abril actuará en el Palacio de Congresos de Córdoba uno de los históricos del pop español, Rafa Sánchez, el que fuera líder y cantante del grupo La Unión durante 36 años, que acaba de iniciar una nueva etapa en su larga y exitosa carrera musical.-

Según la información facilitada a Europa Press por la organización del concierto, al igual que ya ocurriera el pasado diciembre en el mismo Palacio de Congresos de Córdoba con Los Secretos y Pancho Varona, para esta nueva cita Rafa Sánchez propone un original formato acústico, en el que, de forma íntima, contará su historia y la de una de las bandas más conocidas y de mayor recorrido de la música española.

El propio Rafa Sánchez ha explicado que, "de los 36 años que he pasado con La Unión, no solo me llevo un puñado de vivencias, de lugares y anécdotas, también me llevo un montón de canciones que han sido un hito para toda una generación y que me van a acompañar este año en lo que he llamado 'Lobo Hombre Tour', como homenaje a la canción con la que empezó todo".

Se subirán con Rafa Sánchez al escenario músicos de la antigua formación, como Fermín Villaescusa, a los teclados, y Mario Cea, a la guitarra. Con ellos hará un extenso repaso por las canciones más icónicas de La Unión: 'Sildavia', 'Maracaibo', 'Ella es un volcán', 'Vuelve el Amor' y, por supuesto, 'Lobo Hombre en París'.

El concierto, que promete ser uno de los mejores espectáculos musicales del año en Córdoba, comenzará a las 20,00 horas, aunque existe la posibilidad de adquirir un pase 'meet and greet', con el que se puede acceder a la última media hora de la prueba de sonido, así como saludar al artista, conversar brevemente y hacerse una foto con él.

'Historias A Base De Música' es un ciclo de eventos musicales, en el que se inscribe este concierto y en el que artistas y bandas míticas de nuestro país cuentan su historia a sus fans de una forma coloquial y cercana; a la vez que interpretan algunas de sus canciones más emblemáticas.