Rafa Mayoral amenaza con que no quedarán ni los rastrojos de la reforma laboral del PP

La reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy parece que tiene las semanas contadas. Y es que una de las prioridades laborales del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar una nueva reforma que rompa con la anterior.

Será la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, de Podemos, la encargada de diseñar este cambio que afectaría a millones de trabajadores. A juzgar por las declaraciones del diputado y secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, la modificación será importante: “De la reforma laboral del PP no van a quedar ni los palos del sombrajo” y ha añadido que se está “ante una ola de ilusión importante” por los cambios sociales que se prevén en la legislatura.

“Sabemos que otros poderes intentarán que la gente trabajadora de este país no pueda recuperar esos derechos”, ha subrayado Mayoral, quien ha añadido que el poder económico “se cree por encima de la ley” y “hay que comenzar a revertir la situación”. Rafael Mayoral ha añadido que los poderes económicos “pensaban que no tenían que cumplir la ley y van a tener que empezar a respetar los derechos de los trabajadores”.

Cuestionado sobre si existen dificultades a la hora de explicar a la militancia aspectos programáticos de la formación morada que puedan quedar diluidos con el actual Gobierno de coalición, ha afirmado que cree que no, y que “hay una ilusión amplia en el conjunto de la militancia y en la sociedad”.

Además, ha manifestado que lo que se espera de la formación morada es que “de una vez por todas” empiece a trabajar para revertir los recortes y se empiecen a recuperar derechos de la gente trabajadora. “Vamos a tener que empujar en el proceso de recuperación de derechos de la gente trabajadora en este país, sin lugar a dudas”, ha reconocido Rafael Mayoral, que reconoce que “esto va a ser una batalla política importante en este país”.

La ministra de Trabajo dice que habrá que hacerlo “por fases”

En una entrevista concedida al diario El País, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que derogar de una vez la reforma laboral “sería irresponsable” y que habrá que hacerlo por fases.

Esto es lo que ha dicho la ministra:

“Que cada uno denomine a la criatura como desee, pero es cierto que, técnicamente, desde el mundo del derecho, sabemos que no puedes dictar una norma que diga “derogo”... Esto que en las militancias a veces es difícil de explicar. Yo no puedo dictar una norma que diga “derogo toda la reforma laboral del PP”, porque entre otras cosas hay muchos preceptos y muchísimas normas afectadas. Sería una persona irresponsable si dijera esto. Por tanto, técnicamente, no es posible. Y creo que la metodología [de negociación] que hemos empleado en el acuerdo es la correcta.”