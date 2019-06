Radiografía de los pactos autonómicos: Todo es posible en seis comunidades

Los partidos políticos han dado un acelerón en las últimas horas a las negociaciones para cerrar pactos que aclaren la situación de seis comunidades que, once días después de las elecciones y a las puertas de que se constituyan los parlamentos, siguen sin saber cuál será el color de sus ejecutivos.

De momento todo parece posible en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Aragón, Murcia, Canarias y Navarra. No obstante, Cs, partido llave en algunas de ellas, ha tomado la iniciativa y sus comités negociadores han comenzado a mantener reuniones formales con el PP, al que califica como socio preferente.

En este momento de la negociación, Cs, que lleva a gala el tema de no investir a imputados (caso de CC y su cabeza de lista, Fernando Clavijo), podría tener un dilema en Castilla y León donde pese a que las conversaciones con el PP parecen ir bien, sobre el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco pesa una "denuncia anónima" por supuesta comisión de delito en las primarias del partido.

ARAGÓN

En esta comunidad PP y Cs siguen negociando aunque la situación se complica por las exigencias de Vox para que se le incluya en las conversaciones, a lo que se niega la formación naranja.

Hoy, el diputado electo de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha asegurado que su partido no apoyará algo de lo que no han sido "partícipes", por lo que, si Cs se niega a negociar con ellos, no respaldará el Gobierno que surja del pacto.

Mientras, el PSOE se ha decantado por el PAR como "socio preferente".

CANARIAS

El PSOE se ha reunido hoy con su equipo negociador de cara a retomar mañana las negociaciones con todos los partidos que le hayan expresado su voluntad de un gobierno de cambio, es decir, todos menos Coalición Canaria.

Mientras, CC está manteniendo contactos y sondeando a las fuerzas políticas para ver qué posibilidades tiene de repetir gobierno.

CASTILLA Y LEÓN

El PP ha tenido hoy la primera reunión programática con Cs para desarrollar el principio de acuerdo alcanzado ayer y que los populares perciben como "muy positivo". No obstante, en estas negociaciones podría interferir la "denuncia anónima" presentada contra el candidato Fernández Mañueco por supuesta comisión de delitos en las primarias del PP y sobre las que un juzgado de Salamanca ha abierto diligencias previas.

El candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha alertado de que un posible pacto de gobernabilidad entre PP y Cs convertiría a la comunidad en un "protectorado de Madrid" y al candidato popular en un "valido de Casado".

COMUNIDAD DE MADRID

El candidato del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha reconocido que sus contactos para poder ser investido presidente van "mal", ya que en las reuniones mantenidas hasta ahora (con PP y Cs) no ha logrado una mayoría suficiente.

Los pactos en Madrid entre el bloque de derecha siguen condicionados por el cordón sanitario de Cs a Vox, con quien no admite sentarse a hablar.

Mañana, el candidato de Cs a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, mantendrá su primera reunión formal con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

MURCIA

Cs ha iniciado hoy las negociaciones con el PP, con "muchos puntos de acuerdo" y con "desacuerdo en cómo abordar algunas cosas", según el diputado nacional Miguel Garaulet, miembro del Comité Autonómico de negociación de gobiernos del partido naranja.

Garaulet ha indicado que mañana harán lo propio con el PSOE. "Cuando la negociación finalice va a haber un cambio real porque Cs va a entrar en el gobierno", y ha reiterado que, pase lo que pase, Murcia tendrá por primera vez un gobierno de coalición.

NAVARRA

Tras una reunión esta mañana, PSN y Podemos han expresado su disposición a llegar a acuerdos para formar Gobierno.

La pretensión de ambas formaciones es llegar a un acuerdo entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para formar un Gobierno "de izquierdas", si bien se precisa la abstención de EH Bildu.

De esta forma, Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), quedaría fuera.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que desde Ferraz no les ha transmitido "ningún mensaje negativo" respecto a la posibilidad de liderar el Gobierno foral.

Y sobre la propuesta del candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, de facilitar la investidura de Pedro Sánchez si hay acuerdo en Navarra, se ha limitado a decir que el dirigente regionalista "tiene matricula de honor en alta traición".