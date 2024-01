Quique Niza,el Danny de 'Grease' que ensaya entre bastidores para hacer "disfrutar en vivo" en el Benidorm Fest

Los camerinos del Teatro Olympia de València están siendo los improvisados locales de ensayo para uno de los 16 participantes del Benidorm Fest 2024: Quique Niza, que cantará 'Prisionero', pero que, además, cada noche encarna a Danny Zuko en la producción musical 'Grease' que está girando por toda España y que recala este mes de enero en la capital del Turia.

Quique Niza es el más joven de la tercera edición del Benidorm Fest y el único cuya canción ha salido de los campamentos de composición que organizó RTVE en septiembre: "Estaba allí de nueve de la mañana a diez de la noche", explica en una entrevista con Europa Press. De entre los temas que salieron, la canción con la que opta a representar a España en Eurovisión nació a la par que la idea de la puesta en escena.

"Ya cuando hice la canción, me imaginaba cómo la quería llevar al escenario. En mi cabeza lo tenía muy claro, porque también por ser yo actor, ya me lo imaginaba. Cuando compones sabiendo que un tema es para el Benidorm Fest, lo haces de manera diferente. Seguramente si hubiera sido un campamento de composición aleatorio, sin ningún tipo de finalidad, no hubiera salido un tema así, pero al final el objetivo era ese, y ya más o menos se conoce un poco la fórmula que funciona en Benidorm para Eurovisión", ha explicado.

Por ello, promete que este tema es "más para disfrutarlo en vivo" que para "escucharlo en casa". "Creo que lo que va a lucir es en la puesta en escena", ha agregado.

De hecho, ha explicado que no está prestando excesiva atención a las cifras que está obteniendo la canción, que es una de las que menos reproducciones lleva en Spotify (algo más de 160.000): "Yo tengo un single solo en un perfil que no es ni el mío. No sé si tenía 10.000 escuchas. Entonces, de repente sacar un tema y que tenga más de 150.000, para mí es suficiente". "Estoy muy contento de que este Benidorm me abra puertas a lo que sea, todo será positivo", ha agregado.

De momento, le ha servido como excusa para encontrar un apellido artístico: "Niza", que formó a partir de sus apellidos, González y Díaz. Antes sacaba canciones con su nombre, Quique González, que comparte con otro cantante. De hecho, su primer single está en el perfil del otro Quique. "Spotify se volvía loco", comenta. DE LOS MUSICALES AL BENIDORM FEST

Niza es el segundo artista de musicales que salta de las tablas al Benidorm Fest. La primera fue Chanel, la ganadora del primer Benidorm Fest con "Slomo": "Es verdad que está esa presión, mucha gente me lo dice", admite, pero también subraya: "Claramente, nuestros estilos a la hora de lo que presentamos son totalmente opuestos y distintos".

"Lo único que podríamos llegar a tener en común es que tenemos que trabajar en la misma línea de llevar al escenario algo que nos represente como gente que viene del musical, es decir, que se demuestre que lo hacemos bien, que bailamos, cantamos e interpretamos a la vez, lo hacemos todo", ha subrayado.

De hecho, destaca todo el "conocimiento y formación" de los artistas de musicales, que cree que "luego es muy positiva a la hora, ya no solo del Benidorm Fest, sino también para hacer 'bolos', que puedes llevar bailarines". "Además, yo también sé tocar la guitarra, el piano, la batería, puedo tocar en directo, entonces, yo creo que no hace falta definirnos como nada: somos artistas con conocimientos múltiples y que siempre que nos subamos a un escenario vamos a aprovechar ese conocimiento para hacer un buen directo", ha agregado.

Precisamente, este bagaje es el que le ha servido para prepararse una puesta en escena "que va a sorprender mucho" y será "muy espectacular". Una escenografía, eso sí, que ya tiene preparada y estudiada, y que cerró antes de viajar con "Grease" a València, con la que estará hasta el 11 de febrero.

"Esta es la propuesta que hemos cerrado, la puesta en escena que yo quiero llevar y espero que los ensayos más que para restar y cambiar cosas, sirvan para sumar y hacer que quede lo más limpio posible. Cuando lleguemos allí, no nos podemos poner a cambiar 80.000 cosas porque no hay tiempo", ha zanjado.