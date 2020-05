De Quinto niega que insultase a Iglesias y se sorprende del "eco mediático": "No es un insulto, sino un oficio"

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha negado este miércoles que insultase al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando le llamó "payaso" a través de su cuenta de Twitter porque, según ha justificado, ese adjetivo se refiere a un "oficio" y no fue utilizado como insulto.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el diputado de la formación 'naranja' -que anunció este martes que deja Cs - se ha mostrado "anonadado" por el "eco mediático" que despertó su mensaje en la red social.

"España está ante una de las crisis más graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice Juan Carlos Girauta) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos", escribió el diputado de Cs el pasado 11 de mayo, en alusión a Iglesias.

El propio Iglesias respondió a de Quinto asegurando que "si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa" le da "el honor" de serlo, asume que lo es "a mucha honra". "Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra", aseguró entonces.

RECUERDA LAS COSAS QUE IGLESIAS "HA DICHO" POR SU "BOQUITA"

En este sentido, De Quinto se ha justificado haciendo alusión a "las cosas que el vicepresidente ha dicho" por su "boquita". "Existe una documentación que es tremenda", ha asegurado, para después lamentar que a "determinadas personas de un signo político se les permite de todo".

Así, ha explicado que el vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, el líder del Partido Comunista Enrique Santiago, "dijo que haría con la Familia Real española lo que en su época sucedió en su día con el Zar de Rusia". "Esos disparates si lo dijera alguien de derechas en un tema equivalente sería tremendo", ha lamentado.

En esta línea, De Quinto ha criticado que haya políticos que tengan "carnés de poder insultar" y que no "pase nada". "Y hablando de escraches, los que me han hecho han sido increíbles y lo que esta gente me ha dicho por internet no sería repetible", ha añadido.

Con todo, el dirigente ha dejado claro que el "acoso" que suponen los escraches "está fuera de lugar". "Estoy totalmente en contra de que eso se produzca, pero con uno o con otro. No hay que hacerlos, con cualquiera, incluso con ellos que los han defendido muchísimas veces", ha zanjado.