De Quinto ingresó 5,6 millones en 2018 pero sólo pagó en España 12.125 euros en impuestos al no ser residente fiscal

En la declaración que presentó tras el 28A únicamente había consignado la cifra global de impuestos pagados: 2,9 millones

El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ingresó el pasado año más de 5,6 millones de euros, pero únicamente pagó 12.125 euros en impuestos en España por no ser residente fiscal.

Según informa en su declaración de bienes y rentas registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, De Quinto tributó por rentas inmobiliarias por viviendas en propiedad a su disposición y no arrendadas (4.125,19 euros) y por dividendos de acciones de entidades españolas, a los que se le aplicó una retención como no residente al 19%, y por los que pagó 8.008,47 euros.

En la declaración de bienes que presentó tras obtener escaño en las elecciones del 28 de abril --que no se publicó hasta el mes de junio por su demora en registrarla-- el número dos de Ciudadanos por Madrid aseguraba haber pagado en 2017 un total de 2.900.226,34 euros "en los países de origen de la renta", una información global que no incluye en la que se ha publicado este viernes.

En este documento, De Quinto especifica que durante 2018 no fue residente fiscal en España: "Las rentas que he generado lo han sido fuera de nuestro país y han satisfecho sus impuestos allá donde se generaron. Concretamente, hasta agosto de 2018 trabajé para The Coca-Cola Company (USA), recibiendo allí mis retribuciones", señala.

Sus ingresos el pasado año procedieron fundamentalmente de su retribución en Coca-Cola, que entre enero y agosto supuso 5,14 millones de euros. En dividendos percibió también 353.549,18 euros, un total de 36.685 euros por asesoramiento, 20.400 euros por conferencias impartidas, 39.626,36 euros por alquilar un apartamento en Nueva York, 20.426,42 euros por intereses, y 3.600 euros por colaborar en programas de radio.

De Quinto es de largo el diputado con más patrimonio del Congreso, con 48,3 millones de euros entre depósitos, acciones, participaciones y planes de pensiones y unos ingresos en el último año de 5,6 millones. El diputado 'naranja' reparte su patrimonio en derechos de cobro de Coca-Cola por 23,8 millones, 12,6 millones en acciones, 8,6 millones en planes de pensiones y otros 3,3 millones en sus cuentas y depósitos.

VIVIENDAS EN MADRID, MÁLAGA, CUENCA, LISBOA Y NUEVA YORK

El patrimonio del diputado de la formación naranja también incluye un chalet de dos parcelas en Madrid, otro en Málaga, un apartamento en Nueva York, otro piso en Lisboa y diferentes propiedades en Cuenca, la mayoría de ellas a través de una sociedad.

Bajo esta fórmula, el que fuera vicepresidente de Coca-Cola declara contar con un chalet pareado, una finca, varias parcelas urbanas y naves industriales. A su nombre también declara una finca con edificación y varios terrenos.

DOS PORSCHE, DOS HARLEY DAVISON Y UN VELERO

De Quinto también declara contar con 20 vehículos, entre coches, motos y un barco de vela ligera, el Raquero Polysier adquirido en 2004. Su última adquisición, ya en 2019, ha sido un todotereno Toyota Land Cruiser con una cilindrada de 2.800 cc.

Para poder completar toda su declaración, el diputado ha tenido que emplear la casilla de observaciones, pues en la específica para vehículos 'sólo' tenía espacio para dos Porsche 911 Carrera 4S (uno comprado en 1999 y otro el año pasado), el mencionado Toyota y una de sus dos motocicletas Harley Davison.

El resto son cinco vehículos de campo o trabajo a nombre de sociedad, así como otros dos coches particulares (un Citroen Mehari y un Volkswagen Polo), otras seis motocicletas y un quad.