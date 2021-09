La quinta ola se resiste a doblegar por leves repuntes en varias comunidades

Algunos leves repuntes en los datos ofrecidos hoy por algunas comunidades autónomas -sobre todo en el balance de fallecidos diarios-, hacen que la quinta ola no acabe de amainar definitivamente, aunque la situación generalizada en toda España se mantiene estable con respecto a jornadas anteriores.



Cataluña sigue mejorando un día más sus datos, con un riesgo de rebrote que se sitúa en 120 puntos, registros iguales que los que había antes del estallido de la quinta ola, mientras que los hospitales siguen vaciándose con cuentagotas de pacientes y mejoran los datos de mortalidad.



Según los datos actualizados este domingo, el número de ingresados en Cataluña sigue disminuyendo lentamente y ya se sitúa en 934 pacientes, solo dos menos que ayer, mientras que las UCI mantienen los 324 críticos.



La mortalidad, que junto a las UCI es lo último que desciende en una ola de covid, ha mejorado respecto a semanas anteriores: en los últimos siete días ha habido 80 defunciones -frente a los 123 de la semana anterior-, lo que representa una media de 11 óbitos diarios por la enfermedad.



La Comunidad de Madrid ha informado este domingo de un descenso en el número de contagios al notificarse 347 positivos frente a los 921 del día anterior, y 20 fallecidos, uno más que la víspera. A día de hoy hay 1.160 pacientes ingresados en planta y 338 en UCI.



Las autoridades sanitarias de Castilla y León han informado este domingo de siete muertos más a causa de la pandemia del coronavirus, la cifra más alta durante los cinco primeros días de septiembre que ya suma veintiséis, aunque la cifra de contagios ha alcanzado un drástico descenso con ochenta casos.



Cantabria ha notificado 83 nuevos contagios, cifra que va en la línea de los últimos días, con un ligero aumento de los hospitalizados, de 42 a 46, y una leve bajada de los ingresados en cuidados intensivos, que pasan de 8 a 7.



Los principales indicadores de la pandemia en Galicia continúan bajando un día más, pues en la comunidad se registraron este domingo 6.116 casos activos, 512 menos; mientras que los nuevos contagios caen en 111 hasta los 206 y la presión hospitalaria desciende en cinco personas, con 197 pacientes ingresados en hospitales gallegos.



Euskadi detectó este sábado 229 nuevos positivos por covid, 80 menos que en la víspera, y también ha mejorado la situación de los hospitales, ya que ayer ingresaron en planta 22 enfermos, 9 menos que el día anterior.



Extremadura ha registrado cuatro fallecidos, en una jornada con cien nuevos positivos -45 menos que este pasado sábado-, un incremento de hospitalizados -seis más hasta los 119 en total, de las que 13 están en UCI- y un brote en una residencia de mayores.



Aragón ha reportado 151 contagios correspondientes al sábado, 2 menos que un día antes pero 46 más que el mismo día de la semana pasada, y ningún fallecido; en Murcia se han diagnosticado 78 nuevos positivos y cuatro muertes; y en Navarra los nuevos casos en covid-19 han seguido bajando en las últimas horas, al mismo tiempo que se ha producido un notable aumento de la tasa de positividad.



En Baleares se han diagnosticado 95 nuevos contagios de en las últimas 24 horas, en las que el total de casos activos en el archipiélago ha bajado de los 4.000 al situarse en 3.989. Además, en las unidades de cuidados intensivos hay 58 enfermos de coronavirus, 2 menos que el sábado, y en planta son atendidos 126, 6 más que en la víspera.



En el otro archipiélago, el canario, se han registrado este domingo cuatro muertes, entre ellas la de un varón de 26 años en Tenerife sin patologías previas, y 105 nuevos contagios, 42 menos que los registrados el domingo pasado.



LA VACUNACIÓN AVANZA UNA JORNADA MÁS



El 83,7 por ciento de los andaluces mayores de 12 años ha recibido la pauta completa de la vacuna de coronavirus, según los datos difundidos por la Consejería de Salud.



Aún así, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha resaltado este domingo que también sigue bajando la cifra de personas que aún no han comenzado la pauta de la vacunación, que ha cifrado en 800.000, a las que ha animado a recibir la primera dosis.



En Madrid, el 69,6 % de la población general de la región ha recibido la pauta completa de vacunación, un porcentaje que se eleva al 80 % en el caso de la población diana; y en Cataluña es el 68,7 % de los ciudadanos los que ya han concluido la pauta.



En Galicia, se han administrado 4.168.760 dosis y ya hay 2.102.897 personas que cuentan con la inmunización completa, 18.594 más que ayer.



Y en Baleares se administraron durante la última jornada 1.402 vacunas y se elevó 828.539 el número de personas que han recibido una dosis y a 793.582 las que ya cuentan con la pauta completa.



LAS IMPRUDENCIAS NO CESAN



Otro fin de semana más se han repetido las escenas de botellones, aglomeraciones y otras imprudencias en varias ciudades españolas. La policía desalojó la pasada noche diversos botellones en Barcelona, como la plaza de Terenci Moix, la playa del Somorrostro o la plaza de Sant Miquel, al tiempo que tuvieron que disolver algunas aglomeraciones en Arc de Triomp y una exhibición ilegal de coches, con muestras de conducción temeraria, en un polígono industrial de Llinars del Vallès.



En Sevilla, la Policía tuvo que desalojar también dos locales por incumplir las normas contra el covid-19 e intervino en 87 actuaciones por pequeñas concentraciones en espacios públicos para el consumo de bebidas.



Y la Ertzaintza detuvo en la madrugada del sábado a seis personas de entre 18 y 28 años por lanzar piedras y botellas a las patrullas policiales, causar destrozos en la vía pública y cruzar contenedores.