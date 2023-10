La quinta edición del proyecto Eures-T Andalucía-Algarve arrancará en abril con una inversión de 1,4 millones

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha inaugurado este miércoles en Islantilla (Hueva) las jornadas de lanzamiento de la quinta edición del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2024-27, Eures-T para la promoción de la movilidad laboral, que dará comienzo en abril de 2024, al término del proyecto que la red de socios desarrolla actualmente.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este proyecto cuenta con un presupuesto de 1.437.565 euros y está cofinanciado por la Comisión Europea, el SAE y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional en el ámbito laboral.

En la apertura de las jornadas han estado presentes el director general de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Antonio Tallante; el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte; la directora adjunta del Serviço do Emprego de Vila Real de Santo Antonio, Sandra Nunes; el secretario provincial del SAE; el personal técnico de la Red Eures; y los representantes del Instituto do Emprego e Formaçao Profissional do Algarve, socio institucional para el desarrollo del proyecto, además de la Comissao e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Dentro del acto oficial, Antonio Tallante ha resaltado "la gran apuesta del SAE por la movilidad laboral de las personas, ofreciendo nuevos mercados con características diferentes y peculiaridades distintas a la realidad inmediata" y que en la zona transfronteriza "ofrece un campo de estudio fundamental para aprender, aprovechar sinergias, trabajar en red, destacar su potencial, el talento y articular acciones innovadoras tanto en la cooperación transnacional como en los servicios que se ofrezca a empresas y trabajadores a ambos lados de la frontera".

Por su parte, el delegado de Empleo ha destacado "la fortaleza de esta red de socios que lleva trabajando de manera exitosa desde 2017 y que ante los ojos de la Comisión Europea se presenta de forma solvente y consolidada", de ahí "el importante respaldo económico para la quinta edición del proyecto, generándose en estos diez años de cooperación interregional que van de 2017 a 2027 una inversión que superará los dos millones de euros".

Asimismo, Duarte ha informado que el nuevo Eures-T para 2024-27 "consolidará el que en este momento se implementa por parte de los 18 socios", y que en estas jornadas presentará los primeros resultados "más significativos", y "aumentará los niveles de empleo, impacto socioeconómico", ya que la financiación "se duplica", pero también "se duplicará el trabajo cooperativo y de estudio, asumiendo el reto hacia la Estrategia Digital y la Economía Verde a través de 6 líneas de trabajo y hasta 47 actividades previstas".

Al respecto, las seis líneas de trabajo están enfocadas a cumplir con los distintos objetivos específicos marcados en la convocatoria y se aplicará al contexto transfronterizo Andalucía-Algarve. De este modo, la primera línea es de Gestión para asegurar la gobernanza y correcta ejecución del proyecto; mientras que la línea 2 de Intermediación y la prestación de asistencia es para la contratación laboral a empleadores y demandantes de empleo fronterizos y favorecer el reclutamiento de trabajadores.

Por otro lado, la línea 3 de información incluye el catálogo de servicios integrales individualizados EURES y todas las actividades para proporcionar orientación e información sobre condiciones de vida y de trabajo sin olvidar a colectivos vulnerables.

La cuarta línea contempla prácticas para la publicación de ofertas de aprendizajes y prácticas en empresas transfronterizas y asistencia a los candidatos interesados en postularse para tales ofertas a través de la frontera, mientras que la quinta se dedica al Observatorio de la Movilidad Justa con actividades propuestas por los socios del partenariado para recopilar y analizar información y datos sobre la movilidad transfronteriza actual y una última de Comunicación que contiene un paquete de trabajo las actividades destinadas a dar a conocer la información y los servicios prestados.

EURES-T 2022/24

La vigente edición del proyecto arrancó hace un año en Faro (Portugal) con la vista puesta en los retos que han de afrontar los mercados de trabajo entre ambas regiones ante un nuevo escenario "más débil, marcado por la sucesión de crisis". Este programa, que finalizará el próximo mes de marzo, es "pionero" en la zona y para desarrollar sus diez líneas de trabajo cuenta con un presupuesto bianual de 758.941,37 euros.

Así, Duarte se ha referido a este proyecto, que "nació en unas circunstancias complejas, teniendo en cuenta las actuales características de los mercados y las dificultades a las que están sometidas, partiendo de la situación postCovid a las que se han sumado la crisis energética y el encarecimiento de las materias primas, procesos de producción y comercialización y en último lugar la Guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Aún en este contexto, durante los seis primeros meses de andadura del proyecto, con la celebración de 17 eventos y actividades de trabajo grupal y de difusión de la red, se han registrado hasta 370 contactos individuales y 177 con empresas", ha subrayado.

Además, ha añadido que "ante estos datos del primer semestre, Eures-T Andalucía Algarve sigue ofreciendo un valor añadido a las políticas de empleo regionales, nacionales y europeas, esto es, haciendo más transparente, cercano y asequible el mercado de trabajo transfronterizo".

Por ello, ha destacado que, "como novedad", la cuarta edición "está permitiendo poner las bases del nuevo Observatorio Transfronterizo del Empleo y las Ocupaciones, con el que los socios y entidades colaboradoras dispondrán de una herramienta útil para analizar la evolución del tejido productivo y de las ocupaciones en Algarve y Andalucía.

LANZAMIENTO DE LA WEB OESTE

Por su parte, la jornada de este jueves ha centrado su atención en el lanzamiento de la web 'Oeste-Ventanilla única', la Oficina Especializada para Servicios Transfronterizos de Empleo con el objeto de acercar la red y la información que genera de "una manera ágil, rápida y detallada" a socios, empresas, trabajadores y personas interesadas en las prestaciones que ofrece Eures-T.

De este modo, 'Oeste' permitirá "tomar conciencia de la transversalidad de los servicios europeos y de la complementariedad con desarrollos futuros, como pueden ser el Modelo de Gestión Integral del SAE, MGI o la modernización de sistemas IEFP".

EURES TRANSFRONTERIZO ANDALUCÍA-ALGARVE

Iniciado en 2017, el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve está impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del SAE y tiene como socios principales al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su homólogo portugués (el Instituto de Emprego e Formação Profissional) y a la Associaçâo para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana). Integra además a organizaciones sindicales de ambas regiones, en concreto a CCOO-A, la Confederaçao Geral do Trabalhadores Portugueses y União Geral de Trabalhadores.

Igualmente, forman parte de este proyecto la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la organización empresarial algarvía NERA, Associação dos Hotéis e Emprendimentos Turísticos do Algarve y la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

Igualmente, participan la Diputación Provincial de Huelva, a través de su oficina de Europa Direct, la Universidad de Huelva y la Universidade do Algarve para las cuestiones de movilidad transfronteriza de los estudiantes y egresados.