Quiñones presume de mejoras en la convocatoria de ayudas al alquiler que son "universales" y llegan "al 100%"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presumido este miércoles de que el Ejecutivo autonómico ha mejorado la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda con un incremento de las cuantías que, además, son "universales" y "llegan al 100 por ciento de las personas" sin listas de espera.

En estos términos ha defendido el consejero la labor del Ejecutivo autonómico durante su intervención en el primer Pleno ordinario de las Cortes tras el parón estival a la pregunta que le ha formulado el procurador socialista José Luis Vázquez Fernández para conocer una valoración de la política de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda.

"La valoración es muy sencilla y muy clara. Hemos logrado lo que no ha logrado ninguna comunidad autónoma no foral, que es generar unas ayudas universales que llegan al 100% de las personas y que, además, no cabe mayor compromiso con las personas que lo necesitan, que hemos mejorado en esta convocatoria", ha apuntado el consejero.

En su turno de dúplica, el responsable de Vivienda ha presumido de la acción "exitosa" de la Junta que desde el año 2015 ha pasado de "menos de dos millones de euros de ayudas a casi 30 millones en la última convocatoria".

Además, ha concretado que en la presente convocatoria la Junta mejora en dos aspectos las ayudas. Por un lado, "no hay listas de espera y todos la reciben a la vez" y, por otro lado, "se han incrementado las cuantías".

Según ha precisado el consejero, las cuantías han pasado del 40 por ciento de la renta al 50 por ciento con carácter general, a los jóvenes del 50 por ciento al 60 por ciento de la renta y a aquellos que viven en el mundo rural la cuantía se eleva al 75 por ciento de la renta.

Quiñones ha acusado al procurador socialista de mentir respecto a la aportación de estas ayudas que, según ha recalcado, proceden de fondos autónomos. "No se hacen a cargo de Pedro Sánchez, se hacen a cargo de los presupuestos de Castilla y León", ha apuntado.

En este contexto ha explicado que la convocatoria del año 2022 se hizo en octubre y se abrió el plazo de diciembre a enero para presentar a solicitudes por tres razones. "Primero estamos en un nuevo plan de vivienda, el plan de vivienda 22-25, que traía además de las ayudas al alquiler de ese bono fiasco Sánchez (...) Pues además, ese bono joven tuvimos que tramitarlo nosotros, las comunidades autónomas, y lo tuvimos que tramitar con preferencia, porque como son compatibles una y otra, hay primero que resolver el bono joven y luego resolver las ayudas ordinarias", ha enfatizado.

En segundo lugar, Quiñones ha detallado antes los solicitantes solicitaban ayuda y después de seis o siete meses que se resolvía, tenían que aportar a los justificantes, mientras que ahora lo hacen todo en un mismo momento, de manera que para las sucesivas convocatorias va a funcionar así. "Solicitan ayuda y en diciembre presentan todos los recibos y eso va a permitir disminuir las cargas administrativas", ha puesto en valor.

Por tanto, las ayudas van a llegar al mismo plazo, ha asegurado el consejero, y con 5.000 expedientes más, además con la coordinación todavía con el bono joven que va a durar dos años. "Nada parecido a las ayudas del Bono Sánchez que fue un auténtico fiasco", ha concluido.

Por su parte, el procurador socialista que ha preferido "obviar la procedencia del dinero", ha cargado con la capacidad de la Junta de gestionar su competencia en materia de vivienda porque está "desmantelada de personal y desbordada ante la avalancha de solicitudes".

"Aproximadamente una de cada cuatro solicitudes están en revisión", ha aseverado el socialista, que ha sugerido que estos datos signifiquen que la convocatoria es "confusa" y que "el sistema de información al ciudadano privatizado funciona especialmente mal".

Vázquez, en esta clave, ha recalcado que hay cerca de 25.000 familias y jóvenes necesitadas que "no han podido acceder a la ayuda de alquiler que su Junta les prometió hace ya un año"