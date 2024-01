Quiñones confía en que si hay alguna irregularidad que provoque malos olores en el sur de Valladolid "se corregirá"

El PSOE de Valladolid plantea reclamar a la Junta una "solución" a esta problemática planteada por los vecinos de la zona

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha mostrado confiado de que si hay alguna irregularidad que provoque malos olores en el sur de Valladolid, que vecinos de La Farola y otros barrios aseguran que proceden de la fábrica de Findus situada en el polígono de Argales, "se corregirá" y espera "que no la haya".

Así se ha pronunciado Suárez-Quiñones sobre esta situación en declaraciones a los medios antes de hacer entrega de 60 vehículos a la Agencia de Protección Civil y Emergencias en un acto que se ha celebrado en el parking de la Feria de Valladolid.

No obstante, el responsable de Medio Ambiente ha asegurado "desconocer" dicha denuncia, si bien ha remarcado que la normativa que protege la salud de las personas en todo ámbito es una "muy estricta" y los servicios de inspección de todas las administracioneshacen un trabajo "muy serio".

Asimsimo, Suárez-Quiñones ha hecho énfasis en que "probablemente" la competencia para realizar dichas inspecciones sea municipal. "No sé si será de autonómica", ha apostillado Suárez-Quiñones.

Por tanto, el consejero de Medio Ambiente ha afirmado que no le "cabe ninguna duda" de que si hay algún tipo de irregularidad "se corregirá".

"Desde luego la empresa es seria y entiendo que cumplirá la normativa también, pero en definitiva no me corresponde decirlo porque no tengo información", ha advertido Suárez-Quiñones, quien ha hecho énfasis en que Castilla y León es una sociedad "muy moderna" en la que la Administración "protege los bienes jurídicos de las personas".