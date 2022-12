Quince detenidos por venta ilícita de 145 toneladas de algarroba en Castellón

La Guardia Civil ha detenido durante la campaña de la recogida de la algarroba entre septiembre y noviembre a quince personas e investigado a otras cuatro como posibles autoras de un delito de receptación de 145 toneladas de algarroba y la falsificación de 871 documentos en empresas de compraventa en la Vall d'Uixò.

Según informa este lunes la Guardia Civil, con el inicio de la operación Vaina se intensificaron las inspecciones administrativas para controlar la venta ilegal de algarroba.

Los agentes comprobaron y analizaron los documentos que se entregaban por parte de los vendedores en el momento de la entrega de las algarrobas y observaron diversas irregularidades, como que se había justificado la procedencia de las algarrobas con posterioridad.

Tras el análisis de toda la documentación aportada por los almacenes, se comprobó que 871 documentos se encontraban falsificados o falseados para así poder comercializar las algarrobas recolectadas.

Una vez cuantificados todos los kilos que aparecían reflejados en los documentos, ascendían a un total de 145.195 kilos, con un valor en el mercado de 180.000 euros aproximadamente.

La investigación y la declaración de los perjudicados permitieron averiguar que los detenidos utilizaban los datos personales de personas físicas reales sin su consentimiento con el fin de simular una venta "legal" del producto.

En la mayoría de los casos, los perjudicados poseen parcelas y campos de los cuales los detenidos simulaban que habían obtenido el fruto de forma lícita, pero se comprobó que no procedían de los terrenos que marcaba en los documentos, ya fuera porque no existía ese cultivo o porque la cantidad de fruto era tan escaso que no se correspondía con la cantidad que se decía que se había recolectado.

Por ello se procedió a la detención de quince personas e investigación de otras cuatro por la participación como supuestos autores de falsificación de documentos y receptación.

En esta operación también se ha procedido al esclarecimiento de cuatro delitos de hurto de algarrobas e interpuesto denuncias administrativas contra los derechos de los trabajadores. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Nules.