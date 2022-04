Quim Torra pide al independentismo que haga caer al Gobierno "hoy mismo"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido este miércoles al conjunto del independentismo que "haga caer hoy mismo" al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a raíz del caso de espionaje político a líderes independentistas.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Torra ha recordado que Sánchez tuvo que convocar elecciones después de que no se aprobasen sus primeros presupuestos "por no cambiar de actitud".

Según The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo se puede vender a gobiernos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el entorno del expresident Carles Puigdemont y al expresidente Artur Mas, además del propio Torra.

"Se hizo caer al Gobierno de (Mariano) Rajoy por corrupto y por haber aprobado el 155; no se aprobaron los primeros presupuestos de Sánchez por no cambiar de actitud y tuvo que convocar elecciones; el independentismo no debería dudar ni un segundo en hacer caer hoy mismo al Gobierno Sánchez", ha afirmado el expresidente catalán. EFE

