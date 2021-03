Cs quiere mantener los gobiernos con PP en Madrid, CyL y Andalucía y afea a Ayuso que convoque elecciones por Murcia

Bal rechaza la moción de censura contra Mañueco en Castilla y León y espera que ningún diputado de Cs decida ser un "rebelde" y apoyarla

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado este miércoles que su partido quiere mantener la estabilidad de los gobiernos de coalición que comparte con el PP en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía y ha lamentado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya utilizado las mociones de censura contra el PP en Murcia como "excusa" para convocar unas elecciones que, a su juicio, deseaba hace tiempo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha defendido que Cs ha actuado con "responsabilidad absoluta" al romper sus acuerdos de gobierno con el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad e impulsar sendas mociones de censura junto al PSOE para gobernar con este partido, pues no podían seguir siendo socios de una formación política que busca "tapar la corrupción" en vez de combatirla.

En cambio, cree que Díaz Ayuso "se ha comportado de la forma más irresponsable posible" porque ha decidido adelantar los comicios pese a que el gobierno del PP y Cs en Madrid "funciona" y es una fórmula "de éxito". "Pretende que los madrileños paguen por las corrupciones del PP en Murcia", ha concluido, subrayando que Cs dejó claro desde el primer momento que su decisión de romper con el PP en Murcia se circunscribía a este territorio.

AYUSO HA ENCONTRADO "LA EXCUSA PERFECTA"

Según Bal, la presidenta madrileña tenía el decreto de convocatoria de elecciones "redactado y guardado en un cajón" y ahora "ha salido corriendo" a presentarlo al encontrar "la excusa perfecta para poder cumplir con sus deseos". También ha censurado su decisión de destituir al vicepresidente, Ignacio Aguado, y los demás consejeros de Cs: "Me parece fatal".

A su juicio, Díaz Ayuso ha generando "una situación de inestabilidad e inseguridad" en la región en medio de la pandemia del coronavirus. Pero tampoco cree que hayan actuado correctamente quienes desde la oposición han presentado ahora mociones de censura en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, donde también gobiernan juntos el PP y Cs, "con el único objetivo de obtener réditos políticos".

Bal ha recordado que anteriormente los medios informaron de que el PSOE quería impulsar una moción de censura contra Díaz Ayuso y que incluso le había ofrecido a Aguado convertirse en presidente del Ejecutivo autonómico, y Cs siempre rechazó esa posibilidad.

MOCIONES DE CENSURA EN MADRID

Sobre las mociones registradas ahora en la Asamblea de Madrid por el PSOE y por Más Madrid, ha opinado que demuestran "oportunismo" y ha agregado que Cs prefiere no romper gobiernos. En cualquier caso, cree que hay esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si finalmente se celebran elecciones o si se vota una moción de censura.

Respecto a Murcia, el portavoz parlamentario de Ciudadanos ha argumentado que estuvieron "hasta el último minuto" hablando con el PP para intentar mantener la coalición y que fueron siempre "a las claras", haciendo ver al PP murciano la importancia que conceden a la regeneración y la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la situación se volvió "insostenible", según ha relatado, después de que varios cargos públicos designados por ese partido se vacunaran contra el coronavirus antes de que les tocara su turno --el consejero de Sanidad y el concejal de Salud en el Ayuntamiento dimitieron por exigencia de Ciudadanos-- y de que el PP se querellara contra el teniente de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs).

Ante las prácticas irregulares de contratación en el Ayuntamiento detectadas por Gómez, el PP prefirió "mirar para otro lado y cerrarse en banda, protegiendo a los suyos y negándose a investigarlo", y cuando el teniente de alcalde lo denunció ante la Policía, sufrió "episodios de espionaje y pintadas en su casa", ha apuntado. En cuanto a los vacunados irregularmente, Bal ha dicho que aún están esperando a conocer la lista completa.

Esto es lo que llevó a la formación naranja a iniciar conversaciones con el PSOE, que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas, con la intención de formar "un gobierno estable" y "sin corrupción", según ha explicado. Ese gobierno de coalición estará encabezado por la coordinadora autonómica de Cs en Murcia y hasta ahora portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal.

CONVERSACIONES CON EL PSOE SOBRE MURCIA

El diputado ha detallado que los responsables de la formación naranja en Murcia trasladaron su preocupación a la dirección del partido encabezada por Inés Arrimadas al ver que no obtenían respuesta por parte del PP.

Las conversaciones se desarrollaron a nivel autonómico y también nacional: por parte del PSOE, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Félix Bolaños, y por parte de Cs, Carlos Cuadrado, Marina Bravo y José María Espejo-Saavedra. Quienes no han tratado la cuestión de Murcia son Arrimadas y el presidente del PP, Pablo Casado, según Bal.

Por otro lado, ha insistido en que el contexto de Murcia es diferente al de otros lugares donde Ciudadanos comparte el poder con el PP y que tanto en Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como en ciudades como Madrid, su intención es mantener la coalición.

"Lo prudente es no romper gobiernos si no existe un motivo justificativo tan grave como el que ha sucedido en Murcia", ha afirmado, reiterando que en estos momentos de crisis sanitaria y económica los ciudadanos "merecen estabilidad".

MANTENER LA COALICIÓN EN ANDALUCÍA

Sobre Castilla y León, el dirigente de Cs ha recalcado que no van a apoyar la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), como ya ha avanzado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

En cuanto a la posibilidad de que haya diputados díscolos que voten a favor, ha respondido que no puede contestar por otras personas a las que en algunos casos ni siquiera conoce personalmente. Pero "yo no lo haría", ha añadido, antes de señalar que quien forma parte de un partido lo hace para respaldar el proyecto político que se defiende, no para "convertirse en un rebelde".

Igualmente, Bal ha asegurado que la intención de Ciudadanos, y cree que también la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es "mantener la estabilidad del Gobierno" de coalición del PP y Cs en esta comunidad.