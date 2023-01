Cs quiere cerrar ya la polémica sobre Villacís para que no les pase factura

Alicia López

Ciudadanos está poniendo todo el empeño en cerrar cuanto antes la polémica abierta por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al conocerse sus deseos de concurrir en una lista conjunta con el PP y espera que cuanto antes aclare si va a concurrir o no a las primarias para ser candidata.

Fuentes de la dirección de Cs han señalado que se ha estado hablando con Villacís a varias bandas, pero, según han dicho, no conocen sus planes, aunque no podrá tardar mucho en hacerlo puesto que la presentación de las candidaturas deberá hacerse los días 4 y el 5 de febrero (las votaciones son el 15 y el 16).

Han evitado pronunciarse sobre si Villacís es la mejor opción una vez que ha desvelado sus intenciones sobre el PP, lo que podría quemarla y desacreditarla como aspirante naranja, insistiendo en que debe despejar cuanto antes las dudas sobre lo que piensa hacer para desactivar la controversia y evitar que afecte al partido.

Desde la dirección no han querido afearle su conducta porque Villacís no deja de ser la única baza que tiene Cs para el Ayuntamiento de Madrid y lo máximo que han hecho es dejar claro que los naranjas se presentarán en solitario a las elecciones municipales y autonómicas y que no habrá pactos con los populares.

Quien sí se ha mostrado muy crítico con los planes que barajaba Villacís de unirse al PP ha sido Edmundo Bal y los suyos, que fueron los que finalmente perdieron las primarias para liderar el partido frente a la oficialista que respaldaban Inés Arrimadas y la propia Villacís.

Bal ha recordado estos días, desde que salieron a la luz las intenciones de la vicealcaldesa, que la política de pactos acordada en la Asamblea, era "cristalina" puesto que se aprobó una revisión en la política de pactos basada en acuerdos programáticos, siempre a posteriori, y nunca en acuerdos preelectorales.

También ha insistido en que Cs no ha pasado por un proceso de refundación para que ahora el partido se venda "por un plato de lentejas".

Otras fuentes del equipo de Bal han comentado a EFE que el tiempo les ha dado la razón porque ya sospechaban de las maniobras de Villacís, pero han decidido no hacer sangre de lo que ha pasado porque la propia vicealcaldesa y los que están con ella se están retratando.

En todo caso, Ciudadanos sigue tropezando en la piedra de la división interna, ahora con otro frente abierto dentro del nuevo equipo de dirección, que está consumiendo al partido naranja en un momento tan delicado para el futuro de esta formación.

Se enfrentan a un año electoral en el que están abocados a la desaparición si se confirman los pronósticos de las encuestas, ya que no hay ninguna en la que alcancen un 3 por ciento en intención de voto.