¿Quién puede ir a la ronda de consultas con el Rey?

Constituidos el Congreso y el Senado, el siguiente paso en el camino hacia la investidura del nuevo presidente del Gobierno pasa por la ronda de consultas que el Rey celebre con los partidos políticos a partir de la lista de sus representantes que elabore la presidenta del Congreso. La incógnita que se abre es qué pasaría en caso de que los designados por ERC y por Junts per Catalunya (JxCAT) fueran alguno de los diputados presos: el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, o los de la otra formación independentista, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, sobre los que está pendiente la decisión de que su escaño quede en suspenso mientras sigan procesados.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 99.1 de la carta magna establece que, una vez renovado el Congreso, el jefe del Estado se reunirá con "los representantes designados por los grupos políticos" que hayan obtenido escaño para, en su caso, proponer un candidato que se someta a la sesión de investidura.

¿Pueden ir políticos que no sean diputados?

Al hablar de grupos políticos y no de grupos parlamentarios, la Constitución admite que vayan a la Zarzuela representantes de los partidos que han obtenido presencia en el hemiciclo sin necesidad de que sean diputados. Es la razón por la que el Rey también se entrevista con los dirigentes de partidos minoritarios que pasan a componer el grupo Mixto.

¿Quién elabora la relación de participantes en la ronda de consultas?

La presidenta del Congreso es la responsable de confeccionar la lista a partir de las conversaciones que mantiene con las formaciones políticas. Una vez completado el listado, la presidenta acude a la Zarzuela para entregárselo al jefe del Estado, a quien corresponde fijar el orden de las reuniones, que habitualmente se celebran en varios días.

¿La lista puede incluir a diputados procesados?

No hay precedentes en democracia de dirigentes políticos que hayan formado parte de la lista de representantes que han acudido a la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas. Para que los diputados de ERC o JxCAT que están en prisión pudieran salir de la cárcel para reunirse con el rey, deberían pedir permiso al Tribunal Supremo a través de sus abogados.

¿Puede conceder ese permiso el Tribunal Supremo?

El Supremo permitió la salida de prisión para acudir a las sesiones constitutivas del Congreso y el Senado pero explicando que lo hacía "con carácter excepcional" y para "no menoscabar el derecho de participación" en esas sesiones al considerarlas "actos indispensables" para adquirir su condición de parlamentarios.

¿Ha habido en la ronda dirigentes de partidos que no eran diputados?

Aunque lo habitual es que vayan a la Zarzuela los líderes de los partidos que son diputados, existen varios precedentes de políticos que no lo eran. En la pasada legislatura, en la última de las cinco rondas que hubo con el rey, el representante del PSOE fue el entonces presidente de la gestora, el asturiano Javier Fernández, tras la dimisión de Pedro Sánchez como líder del partido. También en el caso de UPN, en cuatro de las cinco rondas, el representante fue su presidente, Javier Esparza, que no tenía escaño. En 2004, ERC envió a su secretario general, Josep Lluis Carod-Rovira, que tampoco era parlamentario.

¿Se puede renunciar a participar en las consultas con el Rey?

Es posible. ERC renunció a formar parte de la ronda de consultas con el rey en la última legislatura, por lo que la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor, no incluyó a esta formación en la lista. EH Bildu sí pidió entrar, aunque, una vez adjudicado el turno, su diputada Marian Beitialarrangoitia declinó acudir a la Zarzuela anteel rechazo de las bases de la formación de la izquierda abertzale a que se viera con el jefe del Estado.

¿Cuándo comenzará el Rey las consultas?

No hay un plazo fijado para ello. La presidenta del Congreso ha avanzado su intención de entregar la próxima semana al rey el listado de representantes de los partidos, y, si se cumple esaprevisión, se baraja que la ronda pudiera celebrarse en la primera semana de junio.