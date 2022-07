¿Quién ocupará el puesto de Laura Borràs? : Esquerra y Junts suman un nuevo conflicto a su larga lista

La noticia de Laura Borràs, suspendida recientemente como presidenta del Parlamento de Cataluña y como diputada, solo es último episodio de una larga serie de conflictos entre Junts per Catalunya (Junts) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pese a compartir un gran objetivo común, la independencia de dicha región, la idiosincrasia tan particular de estos partidos, unido a la necesidad de entenderse en tantos momentos, ha derivado en numerosos conflictos y momentos tensos, políticamente hablando, entre ambas fuerzas.

Marcando un intervalo temporal, cabe resaltar que, lo que hoy conocemos por Junts per Catalunya, tiene su origen en 2017 fruto del impulso por el cambio que quería el Carles Puigdemont. Nada que ver con lo más de 90 años de historia de Esquerra. Pese a todo esto, los conflictos en la historia reciente de la política catalana se han sucedido de forma frecuente e intensa. Entre todos ellos, cabe destacar los siguientes:

Las mesas de diálogo, epicentro del conflicto entre catalanes

La llegada al poder de Pedro Sánchez no fue un camino de rosas. A comienzos del año 2020, el actual presidente tenia que resolver dos cuestiones: saber si realmente cuenta con el apoyo de los regionalistas y, por otro lado, confirmar la abstención de ERC, algo que tiene que ser validado por el Consejo Nacional teniendo. Todo esto teniendo en cuenta la posición de Junts per Catalunya al asunto.

Con el futuro de Cataluña en juego, la relación se encontraba en uno de sus peores momento fruto de la diferencia entre posturas. Dicho acuerdo acercaba posturas entre PSOE y Esquerra provocando una mesa de negociación cuyas conclusiones iban a someterse a una consulta en Cataluña. Los Comunes opinaban que no era un referéndum de independencia pero sí una vía de desbloqueo, para quienes es "un punto de partida".

"No es una muestra de lealtad ni una muestra de respeto, ni al Govern ni al president de la Generalitat", manifestaba Laura Borrás en base al pacto que levantaba más que tensiones en Junts, evidenciando así el delicado momento entre ambos.

El puñetazo en la mesa de Pere Aragonés

Toca situarse en mayo de 2021. En aquel momento, el independentismo vivía uno de sus puntos de máxima tensión fruto de una crisis entre los agentes políticos que apostaban por ello. “Guerra”, “enemigo”o “estafa” fueron algunas de las palabras utilizadas por Junts para calificar la idea de ERC.

Contextualizando la situación, cabe resaltar que en dicho momento, tras unas elecciones, ambas fuerzas estaban condenadas a entenderse para poder formar gobierno catalán. La lucha de egos desemboco en la idea de ERC de gobernar en solitario. El imponente anuncio de Pere Aragonés en el parlamento, sumado a la negativa de Junts, resultó en una situación de máxima tensión con un limite de dos semanas para resolver dicha situación. De lo contrario, la repetición de elecciones sería una realidad.

En aquel momento, Esquerra afirmó que «nadie ha roto las negociaciones». No sucedió lo mismo el Consejo para la República, ente privado liderado por Puigdemont, quien enunció el término “ruptura”. Asimismo, convirtiéndose en una guerra de varios días, ERC aseguró sentirse «estafada» por Junts. El clima de máxima tensión rodeó una compleja negociación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un acto de partido en Palamós





El “fuerte malestar” causado por los Jordis

Septiembre de 2021. El gobierno catalán se encontraba envuelta en una Mesa de Diálogo con Pedro Sánchez. Los postconvergentes propusieron a Jordi Sànchez y a Jordi Turull, además de al vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, y a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

La designación de dos líderes indultados por el procés provocó una nueva crisis en el Gobierno de la Generalitat. El ya líder Pere Aragonés rechazó tajantemente la propuesta del partido de Puigdemont: la maniobra de Junts provocó un “fuerte malestar” en la facción de ERC.

El tiempo corría en su contra y la tensión se incrementaba. Con la mesa a menos de un día de sucederse, el equipo de Oriol Junqueras se sentía traicionado ya que consideraba que Junts no cumplía lo acordado en la previa conformación de Gobierno.

A Rufián le gusta tensar la cuerda con James Bond

El pasado mes de marzo, Gabriel Rufián, viejo conocido del panorama político español y catalán, volvió a realizar unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

Con la Guerra de Rusia como caldo de cultivo, sumado a todas las relaciones entre algunos agentes del independentismo catalán ligados a Junts y a la persona de Carles Puigdemont, que en su día tuvieron con supuestos emisarios del Gobierno ruso para conseguir apoyos para el Procés independentista, fue la presa a la que disparar dialecticamente. Aprovechando la situación, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, dio su habitual puntilla: "Yo procuro no hablar de Junts o ese espacio de la antigua CDC. Pero con la que está cayendo lo voy a hacer. Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan."

Para Rufián, esos supuestos enviados de Puigdemont "solo querían hacerse un selfie en según qué despachos. Creo que las explicaciones las deben dar ellos. Es de una frivolidad terrible. Nunca ha representado nuestra línea de política internacional reunirnos con sátrapas. Nuestro exconsjero de Exteriores, Raül Romeva, que acabó en la cárcel, lo pudo hacer, pero no lo hizo. Lo hicieron ellos, señoritos que se creían que eran James Bond".

Las reacciones ante tales declaraciones no se hicieron esperar. Con Puigdemont sin entrar al trapo, pese al evidente enfado y la negación de tales actos, fue Jordi Sánchez, secretario general de Junts en aquel momento, quien no dudo en responderla en twitter: “¿Es posible ser más ignorante? En cualquier caso es imposible ser más miserable. Y es indiscutible que quien así habla se convierte de hecho en portavoz oficial de las cloacas del estado y la burbuja de la derecha mediática. Así no, Gabriel Rufián".

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de marzo de 2022, en Madrid (España). El pleno gira en torno a las conclusiones del Consejo Europeo que se celebró el pasado 24 y 25 de marzo, a la Cumbre de la OTAN y a las relaciones con Marruecos relacionadas con el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.





Laura Borrás, Francesc de Dalmases y la habitación en TV3

Uno de los más recientes, al margen de la suspensión de Laura Borrás, tuvo como protagonistas a esta última junto a Francesc de Dalmases.

El pasado 9 de julio, la expresidenta del Parlamento Catalán fue entrevistada en un conocido programa de la cadena de televisión TV3. La tensión del programa, a través de preguntas que no fueron del agrado de la líder de Junts, se hizo patente al ratificar que “no venía a un juicio previo”.

A la conclusión del mismo, fruto del enfado, Dalmases, el vicepresidente de Junts, fue a buscar a la periodista y la cogió por la muñeca para encerrarse con ella en una habitación, y así poder recriminarle las preguntas que había realizado, en forma de gritos y golpes en los muebles.

Para entender la correlación con ERC, cabe resaltar que para que Pere Aragonès fuera nombrado como nuevo presidente de la Generalitat, ambos partidos políticos debían llegar a un acuerdo para la renovación de 25 organismos públicos. Esto supuso que la empresa que controla a dicho canal de televisión, pasada a ser dirigida por personalidades de ERC. De este modo, se establecer una relación directa que decanta un nuevo capítulo de conflictos entre ambos partidos.

¿Qué puede conllevar el último conflicto?

Llegados a este punto, tras un breve repaso cronológico de algunos de los principales enfrentamientos producidos entre ambos partidos, llega el momento de explicar en que ha consistido el último y que consecuencias puede tener para la política catalana.

Tal y como ya se explicó en COPE, Laura Borràs ha sido suspendida como diputada y presidenta del Parlament por su juicio por corrupción. Este suceso parte del hecho del juicio oral abierto contra ella por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

Todo se sucedió en el día de ayer, cuando la Mesa del Parlament aprobó, con cinco votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat, la suspensión de Laura Borrás. Pese a su resistencia a no dimitir y caer del puesto, la número dos de la política catalana queda sentenciada en base al artículo 25.4: “La mesa debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata si a un diputado le abren juicio oral por corrupción”.

El inédito suceso genera una enorme incertidumbre por lo que pueda pasar a partir de este punto de inflexión en la política catalana. Planteando todas las opciones, a priori, tal y como está establecido en el protocolo, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, debe asumir las funciones que deja vacantes Borrás, al menos hasta que haya sentencia firme sobre su caso.

Ante tal situación, cada partido busca generar la situación que más les favorezca. En el caso de ERC, el partido ha ofrecido que recoja el testigo alguien de Junts. Tal y como han podido saber fuentes de EFE, este partido rechaza tal propuesta queriendo que sea Esquerra quien se haga cargo. Es decir, todo el mundo “se limpia las manos” de recoger tal responsabilidad. Esto genera tensiones más tensiones entre ambos partidos en un momento ya complejo de por si.

Entonces, ¿como se va a solventar esta baja y, por consiguiente, resolver esta situación?

Pese a que no existe un camino único, la situación dependerá en gran medida de si ambas fuerzas políticas llegan a un acuerdo o alguna de ellas cede, algo que resulta poco probable dado el conflicto generado. En base a ello, la celebración de unas posibles elecciones se plantea como una de las situaciones más probables.

Contextualizando este posible suceso e intentado visionar las posibles consecuencias que podrían sucederse y un supuesto resultado final, cabe resaltar que, en el día de ayer, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) hizo público su último barómetro en el que pronostica que los independentistas retendrían por poco la mayoría absoluta y que el PP lograría por primera vez crecer a costa de Vox.

La encuesta publicada estima que el PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament en votos, consiguiendo entre el 25% y el 29% de los sufragios frente al 23% de la última vez. Esto resulta en un intervalo entre 36 y 42 asientos, un mínimo de tres más de los que tiene ahora. ERC queda relegada al segundo lugar, con la posibilidad de perder hasta dos diputados respecto a sus 33 actuales, aunque por arriba la horquilla alcanza los 37 escaños.

Atendiendo a los mismos, es importante destacar la tendencia a la baja de Junts. El partido de Laura Borrás, pasaría de de 32 diputados a una cifra entre los 22 y los 27, como máximo. Es decir, podría perder hasta 10 diputados. Fruto de todo esto, Pere Aragonés, podría perder su puesto ya que la mayoría independentista podría dejar de tener su actual posición de privilegio. La media de escaños entre todo estos partidos sumaría solamente 69, frente a los 74 actuales. Por consiguiente, esto resulta en que los partidos contrarios en la independencia se pondrían en máximos históricos.

Con todos estos datos sobre la mesa, es posible vislumbrar, sin saber que nombre propios ocuparían cada cargo, el posible panorama político que tendría Cataluña, si Esquerra y Junts no encuentran una solución a quién relevará a Laura Borrás.