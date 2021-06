¿Quién es el joven que ha interrumpido a Sánchez exigiendo la amnistía de los presos catalanes?

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que mañana propondrá al Consejo de Ministros aprobar los indultos a los presos catalanes por el referéndum ilegal del 1-O. Una noticia que ya se venía gestado desde hace semanas y que hoy ha terminado por cobrar forma, ya que este martes se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros,

Sánchez ha hecho el anuncio desde el Liceo de Barcelona, donde algunos de los presentes le han abucheado y han lanzado gritos reiterados de 'Visca la terra' y clamando por la 'Independencia'. Una de esas personas ha sido un joven que ha dado un paso más allá y ha gritado varias consignas a favor de la amnistía. "Independencia, es la única solución!", "¡No pactéis los indultos!", "¡Es lo que necesita el Estado!" y "No hay solución en un conflicto que ya es independencia o sumisión" son algunos de los mensajes que ha pronunciado el joven. Inmediatamente, varios miembros del público le han reprochado y le han pedido que tenga "un poco de educación".

"Ya has tenido tu momento de gloria chico, ya está", ha pedido otro. "No tenéis argumentos y tenéis que chillar", han pedido otros en alusión a los gritos independentistas del joven.





? Militant d'@Arran_jovent fa boikot a l'acte de @sanchezcastejon. No volem els seus indults, amnistia per totes les represaliades! pic.twitter.com/45sYLVXgr0 — Arran (@Arran_jovent) June 21, 2021





Militante de Arrán

El joven que ha clamado por la independencia y la amnistía es un militante de Arrán, una asociación que representa el ala juvenil radical de la CUP, que además ha reivindicado la postura de su integrante en las redes sociales: "No queremos sus indultos, amnistía para todos los represaliados".

Todavía no ha trascendido la identidad del joven pero lo que está claro es que ha utilizado sus consignas para dar visibilidad al movimiento juvenil. Mientras gritaba sus mensajes, el joven ha ondeado una bandera independentistas, así como un estandarte de la propia organización. No obstante, no ha sido el único miembro de Arran en ir al acto de Pedro Sánchez, ya que a su lado había otro miembro de la asociación, quien ha grabado las imágenes. En cuanto el joven ha interrumpido al presidente del Gobierno, ambos han sido expulsados del teatro donde Sánchez hacía pública su decisión.

EFE/Toni Albir





Al parecer, y según fuentes de la organización juvenil, los dos jóvenes habían accedido al teatro gracias a las invitaciones que el propio Gobierno había facilitado a varios diputados de la CUP, quienes rechazaron asistir al acto del presidente del Gobierno. Como ya venimos contando, Arran, muy estrechamente ligada a la CUP, se ha beneficiado de estas entradas y ha sido así como han conseguido entrar al teatro, del que como decimos han tenido que ser expulsados poco después de que Sánchez hiciera el anuncio sobre los indultos a los presos catalanes.