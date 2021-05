Quién es Jordi Puigneró, el nuevo vicepresidente de Aragonès que afirma que Cataluña descubrió América

Cataluña ha conseguido este lunes tener un nuevo Govern independentista gracias a los votos de ERC, Junts per Cataluña y la CUP. Con este nuevo paso tras varios meses de incertidumbre el independentismo da un paso más en favor de la independencia de Cataluña. Con este objetivo, ERC y Junts suscribieron hace unas jornadas un pacto en el cual Junts permitía a los republicanos poder seguir negociando con el Gobierno de Sánchez en lo denominado como "mesa de diálogo".

Sin embargo, el fervor independentista se ha quedado demostrado con el nombramiento de Jordi Puigneró, quien ha sido elegido como vicepresidente del Govern así como consejero de Políticas Digitales. El Govern de Pere Aragonès, anunciado también este lunes, cuenta con catorce consejeros de cuáles la mayoría son nuevas caras y predominan las mujeres.

¿Quién es Jordi Puigneró, el nuevo vicepresidente del Govern?

Jordi Puigneró (Sant Cugant del Vallés, 1974) se licenció en Ingeniería en Sistemas de Información en Reino Unido. Afiliado desde joven la desaparecida convergència, no fue hasta 2013 cuando se incorporó, en calidad de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, al Govern de Cataluña bajo el mandato de Artur Mas, cuando todavía la vía independentista no estaba en plenitud.

Sin embargo, Pigneró es conocido como una de las personas más cercanas al ex president Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica desde la DUI de 2017, con todo lo que ello implica. Asimismo, el nuevo vicepresidente es famoso por su pensamiento radical independentista y sus formas nada condescendientes con España, tanto que desde los principales partidos nacionales han señalado que su nombramiento indica el tono continuista que quiere tener este nuevo Ejecutivo catalán con los que anteriormente han existido. El poder con el que entra también es significativo.

Y es que además de vicepresidente, mantendrá la cartera de Políticas Digitales y Administración Pública y añadirá la de Infraestructuras y Agenda Urbana, con lo será el responsable de gestionar las políticas de vivienda y transportes en la comunidad autónoma.

Afirma que Cataluña descubrió América

Sin embargo, Puigneró es conocido por su hemeroteca más que como por su dotes políticas. Su historial está llena de afirmaciones y ataques hacia el país con un marcado tono hispanófobo y proyectos soberanistas de dudoso éxito. Una de sus iniciativas más polémicas dentro del Govern tuvo lugar durante la legislatura pasada, cuando impulsó el proyecto de la 'NASA catalana', que supuso una inversión de alrededor 20 millones de euros en plena pandemia. Otra de sus polémicas en el anterior Govern de Quim Torra también tuvo relación con el conocido desarrollo de una "república digital".

Otra de sus facetas más polémicas son los diversos textos hispanófobos que tiene. Ya en 1999 comenzó a defender teorías de Jordi Bilbeny, impulsor del Institut Nova Història, quien sostiene que Colón era catalán. “Castilla antes y España más recientemente manipularon y se apropiaron de la historia: Nosotros los catalanes, hemos descubierto América”, se puede leer en su texto 'La gran mentira del Milenio: ¿Cristòfor Colom, Cristóbal Colón o Christopher Columbus?', en el cual apostilla su desprecio hacia España. Sin embargo, Puigneró se ha reafirmado en diversas ocasiones en esta tesis. "Viendo como España manipula la realidad del presente, cada día estoy más convencido de la veracidad de las teorías de Bilbeny sobre cómo la censura de la época reescribió la historia de Colón", llegó a escribir en su cuenta de Twitter hace dos años.

Un intelectual espanyol parlant d federalisme es com un marit alcoholic/maltractador cridant"canviaré"el dia q la dona està fent les maletes — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) November 4, 2012

Polémicas que no han ido desapareciendo. Todo lo contrario. Durante los últimos años, en los que el fervor independentista ha estado más que nunca a flor de piel, Puigneró ha seguido haciendo comparaciones llamativas y nada afortunadas. "Un intelectual español hablando de federalismo es como un marido alcohólico/maltratador gritando 'cambiaré' el día que su mujer le está haciendo las maletas", se puede leer en uno de sus tuits de 2012.

No es favorable a favor de una solución negociada

El movimiento que ha hecho JxCat, bajo el beneplácito de ERC, da muestras de que el independentismo sigue sosteniendo alguna de sus líneas rojas, ya que el nuevo vicepresidente es contrario a buscar una solución en lo que ha sido denominado como la mesa de diálogo.

Tanto si en España hay un Gobierno de derechas como de izquierdas, mientras "un 60% de españoles se opongan a cualquier medida que permita la excarcelación" de los políticos presos, "difícilmente el conflicto tendrá una solución negociada", ha llegado a sostener cuando se le preguntaban sobre la vía de diálogo que estaban negociando los que ahora son sus socios de Gobierno con el Ejecutivo de Sánchez.