"No queremos un turismo que sea contrario a la vida de los paisanos de los pueblos", afirma Barbón

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha defendido que las políticas para el medio rural deben tener en cuenta a la población que allí vive y ha indicado que desde el Ejecutivo no quieren un turismo "que sea contrario a la vida de los paisanos de los pueblos".

Así lo ha indicado este martes en la clausura de la jornada de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) 'Un marco para el mejor Leader de Europa', que se ha celebrado en Soto del Barco. Allí, ha afirmado que una de las cosas que siempre le indignaron más es "cuando desde un despacho de Oviedo o de Madrid, ya no os digo nada desde un despacho de Bruselas, se intenta definir cómo tenemos que ser en los ámbitos rurales".

"Siempre me pareció una barbaridad y es algo que toda mi vida he descartado", ha señalado, para indicar que el medio rural asturiano "no puede ser nunca visto como un parque temático o de atracciones para el fin de semana para no se sabe quien". "Queremos atraer turismo y estamos batiendo recórss, pero no queremos un turismo que sea contrario a la vida de los paisanos y las paisanas de los pueblos", ha resaltado.

En ese sentido, ha abogado por partir de la "premisa fundamental" de que la política rural "no se puede definir sin el mundo rural". "Sólo con el territorio, con la gente, con el asociacionismo y con los ayuntamientos se puede hacer política rural, política demográfica y de futuro", ha sentenciado.