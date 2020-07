Quejas del PP tras saber que sigue sin fecha el pleno de Sánchez en el Senado

La reanudación de la actividad en el Senado tras el período veraniego se va a fijar para un pleno el 8 de septiembre, pero todavía sigue sin fecha la aplazada comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la crisis del coronavirus, lo que hoy ha motivado nuevas quejas del PP.

El portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha lamentado tras la Junta de Portavoces que siga sin conocerse cuándo el presidente cumplirá con su promesa de acudir al pleno, algo que el grupo socialista anunció para antes del verano pero que finalmente ha quedado pendiente para el próximo período de sesiones que arrancará en septiembre.

Por ello ha querido dar "un toque de atención serio" a Sánchez para emplazarle a que "respete" al Senado y también "su propia palabra" porque él mismo, ha reiterado, "se comprometió a explicar en el Parlamento las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la crisis de la COVID".

"No solamente falló a su palabra por no hacerlo antes de verano sino que ahora no se sabe si lo hará en el nuevo período de sesiones", ha explicado después de que el representante del Gobierno no haya podido concretar fecha en la reunión celebrada este martes por la Junta de Portavoces.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha señalado por su parte que no podía confirmar cuándo comparecerá Sánchez, pero ha pedido a Maroto en otra rueda de prensa que utilice el "espejo retrovisor" porque en el Senado los únicos presidentes que han comparecido a petición propia han sido socialistas.

De hecho, ha recordado que Pedro Sánchez ya lo hizo y lo que ahora está pendiente es que vuelva una segunda ocasión, algo que ha considerado "difícil cerrar" hoy día la intensa agenda europea con la que está cumpliendo el jefe del Ejecutivo.

"No tengo la bola mágica del señor Maroto", ha enfatizado el senador socialista, quien ha aprovechado para recordar al portavoz del PP el "fracaso" de su partido en las elecciones en el País Vasco. EFE