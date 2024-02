Queipo rechaza la "improvisación" de Barbón en la "rocambolesca" unión entre Cultura y Derechos Sociales

"Si plantease dos consejerías no tendría la crítica del PP porque es lo razonable", asegura

El presidente del PP de Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, ha rechazado este martes la "improvisación" del presidente autonómico, Adrián Barbón, al decidir una "rocambolesca" unión entre Cultura y Derechos Sociales en una sola consejería.

En rueda de prensa en sede parlamentaria al término del primer pleno del año en su sesión de control al Ejecutivo, Queipo ha mostrado su "preocupación" por los "síntomas de agotamiento y desgana" que dice observar en Barbón para "afrontar problemas" de la ciudadanía mientras se dedica a hacer "juegos estratégicos".

La hasta ahora viceconsejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, que estos meses había sido dependiente de Presidencia, pasará a convertirse en consejera de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte. Por su parte, la hasta ahora consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, será la propuesta socialista como senadora por designación autonómica en sustitución de Enrique Fernández, nuevo presidente de Hunosa.

"Tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su gobierno pero las consecuencias las pagamos todos los asturianos", ha dicho Queipo asegurando que "si Barbón plantease dos consejerias no tendría la critica del PP porque es lo razonable". "Tienen enjundia más que suficiente para ocupar dos consejerías", afirma.

Incide, además, en que el propio Barbón ha reconocido la "mezcla" áreas de gestión que "no tienen nada que ver". El presidente autonómico se preguntó esta mañana en rueda de prensa si ¿acaso la cultura no está relacionada con los derechos sociales?, para argumentar que hay una "permanente evolución porque no hay estructuras estándar" y añadir que otros departamentos también acumulan competencias como Presidencia con turismo, estrategia digital o igualdad; Hacienda, con política económica y justicia; o Fomento, con prevención de incendios y carreteras.

Por otra parte, Queipo recrimina haberse enterado por los medios del cambio de estructura del gobierno con el anuncio de una decisión adoptada en el seno de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y que esta mañana, Barbón diese una rueda de prensa a la vez que se celebraba el pleno en la Junta General.

Lamenta "falta de respeto institucional" e ironiza en su coincidencia con Barbón sobre que "Asturias demanda un cambio porque lleva años de continuismo".

Además, el líder del PP no ve razones para un cambio "inédito y sobrevenido" y culpa a Barbón de las "disfuncionalidades" que pudieron existir con una viceconsejería de Cultura directamente dependiente de Presidencia. "Ya le advertimos desde el PP de que iba a ocurrir", remarca.

Álvaro Queipo ha señalado, también, a la "cada vez más deteriorada" relación interna del gobierno de coalición entre PSOE e IU-Convocatoria, al tiempo que se ha referido a la "reagrupación familiar" que ha propiciado Barbón al incorporar al gabinete de la Presidencia a un "exalto cargo del gobierno en el gabinete de Félix Bolaños".

Con todo, desde el PP afirman que no aceptarán que Asturias se convierta en "un refugio" para políticos "sanchistas" en un "gobierno de colocación progresista".