Queipo (PP) y García (PSOE) coinciden en la preocupación sobre el futuro de Bobes en su primer encuentro

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha reunido este jueves con el alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), para abordar los retos del concejo. Ambos han coincidido en mostrar su preocupación por el futuro del polígono de Bobes.

En una nota de prensa posterior al encuentro, Queipo ha remarcado la necesidad de "acelerar al máximo" y "agilizar la implantación de empresas" en Bobes, de manera que no se pierda "ni una" inversión en Asturias.

Queipo ha asegurado que a él y el alcalde les une la premisa de que "la política no puede ir por detrás de las necesidades de los emprendedores". Así, ha reclamado "administraciones ágiles para que haya el mayor empleo y de mayor calidad".

El presidente del PP asturiano ha explicado que también estaba de acuerdo con el alcalde de Siero en la "gran preocupación" que suponen las comunicaciones, también en el concejo, y especialmente ferroviarias. "El Ministerio tiene que poner las soluciones y nosotros hacer lo posible desde la oposición para que no se pierda el foco de los problemas. Me comprometo a que los problemas de Siero no queden olvidados en el Parlamento asturiano", ha asegurado Queipo.

El dirigente 'popular' ha señalado que esta reunión se enmarca dentro de "la máxima normalidad en tiempos de máxima anormalidad", en los que la política "se ha convertido en un tira y afloja permanente". "Este tipo de reuniones son necesarias", ha dicho, para que los problemas se solucionen.