Queens of the Stone Age estará en A Coruña el 18 de junio en su primer concierto en Galicia

La legendaria banda californiana Queens of the Stone Age actuará por primera vez en Galicia el próximo 18 de junio en el Coliseum de A Coruña.

El grupo de culto, con siete álbums a sus espaldas y considerada una de las mejoras bandas de rock en directo, se estrenará en Galicia en un concierto para el que saldrán a la venta las entradas este viernes.

Surgida a finales la década de 1990 bajo el impulso de Joshua Homme tras la disolución de Kyuss, el de Queens the Stone Age ha sobrepasado la etiqueta del stoner rock con el que nació para generar su propio y reconocido sonido.

En la actualidad Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita y Jon Theodore acompañan a Homme en un proyecto por el que han pasado más de una veintena de grandes nombres como el de Dave Grohl, Mark Lanegan o John García.

Harán parada por primera vez en la Comunidad gallega cuando se cumplirá un año del lanzamiento de su último trabajo 'In Times New Roman', con el que cerraron una trilogía de álbums abierta en 2013 con '...Like Clockwork' y continuada cuatro años después en 'Villians'.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 15 de diciembre a las 10,00 horas en el portal de la promotora 'Live Nation', en Ataquilla.com y en las oficinas de la Plaza de Ourense de la ciudad herculina.