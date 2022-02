Quedan hasta 9.000 especies de árboles por descubrir en el mundo, según un estudio

Un estudio internacional con participación de la Universitat de Lleida (UdL) y el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha estimado que quedan hasta 9.000 especies de árboles por descubrir en el mundo.

En un comunicado este martes, las instituciones han añadido que casi un tercio de las especies desconocidas serían de zonas tropicales remotas: el 40% en Sudamérica, seguida de Eurasia, África, Norteamérica y Oceanía.

Los resultados del estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America', indican que la riqueza global de especies arbóreas es un 14% superior a la conocida actualmente y llegaría hasta las 73.000.

El equipo se ha basado en datos de millones de árboles inventariados para calcular las especies a nivel global, continental y de bioma.

Los resultados, según el investigador Albert Morera, "ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la biodiversidad forestal mundial" frente a los cambios provocados por el hombre en el uso del suelo y también frente al clima, que amenazan las especies raras y la biodiversidad.

Por otro lado, el estudio ha estimado que el porcentaje de especies compartidas entre continentes es inferior al 0,1%: las regiones que comparten el número estimado más alto son el norte y el sur de América, seguidas por las especies compartidas entre Eurasia y Oceanía.

"Estos resultados demuestran tanto la falta de conocimiento que todavía tenemos sobre las especies de árboles en el interior de nuestros sistemas forestales globales como el valor de nuevos enfoques para ayudar a cubrir estos vacíos", ha explicado el profesor de la UdL Sergio de Miguel.

De Miguel ha añadido que "estimar el número de especies de árboles es esencial para informar, optimizar y priorizar los esfuerzos de conservación de los bosques en todo el mundo, y se lograrán estimaciones más precisas a medida que se vaya ampliando la muestra de especies".