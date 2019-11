¿Por qué la izquierda, Sánchez e Iglesias, no llevaron reloj al debate?

Casi 9 millones de espectadores -un 52,7 % de cuota de pantalla- tuvieron la oportunidad de escrutar al milímetro a los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno que anoche se la jugaron en un único debate electoral. Conscientes de ello todos cuidaron a conciencia su puesta en escena, buscaban convencer no solo con argumentos, también con su lenguaje corporal, vestimenta y complementos.

Pocas alegrías nos dieron con su vestuario. Tan solo Santiago Abascal daba un poco que hablar al aparecer sin corbata y Pablo Iglesias que, según lo previsible, salía sin chaqueta. En general los cinco bastate poco originales, clásicos, sin estridencias, con colores azul claro y marinos, en un afán por transmitir confianza y simpatía.

Pero hubo un complemento que pasó desapercibido y cuyo significado puede ir más allá de lo que pensamos; el reloj. Casualmente solo lo lucían Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, mientras que el bloque de izquierdas, es decir Sánchez e Iglesias, prescindió de él.

El experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero advertía este mismo martes en 'Herrera en COPE' que el punto fuerte de Casado eran "sus gestos". Y precisamente en ellos evidenciaba un reloj en su mano izquieda, un reloj inteligente, que podría ser un Apple Watch.

El líder de Ciudadanos, que aparecía con un look sobrio -muy similar sea dicho de paso al de Pablo Casado- y con la corbata y solapas de chaqueta demasiado estrechas para su ancho corporal, también optaba por un reloj en su mano izquierda, un detalle que intencionadamente no quiso que pasara desapercibido. En un momento del debate, mientras sus rivales discutían sobre la memoria histórica, el candidato naranja hacía hincapié en que a él le interesaban los problemas actuales y reforzaba su argumento mirando precisamente a su reloj, que cobró un inusitado protagonismo porque parecía que no funcionaba correctamente. “Estamos a lunes, 2019”, decía Rivera mientras lo miraba. Las redes no tardaron en desmentirle. Y es que pasaban de las 12 de la noche con lo que, técnicamente y por mucho que se empeñara el candidato naranja, ya era martes.

Precisamente Rivera es de los políticos que acostumbra a llevar reloj y también a cambiar de modelo. Ha lucido desde un Armani hasta un Swatch naranja. Para esta ocasión se decantó por un ejemplar más clásico -acorde con su sobria vestimenta- analógico, de correa de acero y esfera blanca.

Sin corbata y camisa abierta, así se presentaba el líder de Vox. Su chaqueta azul marino apenas dejaba entrever el reloj de su mano izquierda. Correa oscura y esfera blanca, aparentemente muy parecido al que Abascal lució en su entrevista en El Hormiguero y que según recoge el Huffingtonpost se trataba de un "PLVS VLTRA de la marca Tactico de 740 euros y edición limitada de 2017, con solo 155 piezas".

En el bisel interno, según cuenta este medio "hay inscripciones con las posesiones españolas durante la época en la que España era un Imperio en el que no se ponía el sol". Y en la parte trasera "se puede leer en latín un lema del escudo Imperial Español 'Desde la salida del sol hasta el ocaso”.

Pero ¿por qué todos lo lucían en su mano izquierda? ¿por qué Sánchez e Iglesias no llevaban reloj alguno? ¿qué significado esconde su uso? Desde tiempos inmemoriales el reloj se lleva en el brazo contrario a la mano "útil" de una persona, quizás esa sea la razón de que tanto Casado, como Rivera y Abascal lo llevaran en esa mano, una razón meramente práctica.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias decidieron presindir de este complemento, que la verdad sea dicha, no parecen usar demasiado. ¿Tendrá entonces algo que ver la ideología en el uso de este complemento? "El reloj nace en el siglo XIX como un ícono de distinción de la clase media-alta, llevarlo es un rasgo de elegancia y de organización", explica a cope.es la experta en moda, Lourdes Crespo.

Un detalle significativo es que mientras Rivera y Abascal prefiren un reloj clásico, Casado opta por uno más atrevido "un rasgo que muestra libertad y liderazgo", explica la experta. "También es verdad que es un accesorio muy tradicional y que en parte representa un valor compartido sobre todo por los candidatos del PP y Vox".