Puy rechaza que exista conflicto entre la dirección del PPdeG y Baltar, que dice que seguirá al frente del PP ourensano

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha rechazado que exista un conflicto entre la dirección del Partido Popular en Galicia y el presidente de la formación en la provincia de Ourense, Manuel Baltar, quien afirma que seguirá al frente del PP ourensano y no descarta presentarse al próximo congreso provincial.

En una entrevista publicada este fin de semana por el periódico 'La Región', Manuel Baltar, señala que seguirá al frente del partido en la provincia. "La diputación provincial vivirá un gobierno que tendrá la fortaleza suficiente para afrontar esos retos y yo como presidente del partido acompañado todas las acciones", sostiene Baltar, que dice que le "apasiona" liderar el PP de Ourense.

Baltar se refiere al "animal político" que lleva "dentro" y aunque no desvela si ocupará algún cargo institucional como un cargo en Bruselas, dice que presidir el "PP de Ourense es una forma de estar donde realmente se toman las decisiones". Además, no descarta volver a presentarse cuando sea el momento a revalidar el cargo como líder del PP de Ourense, pese a que el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, dio por hecho que el ourensano no intentaría esta responsabilidad. "Es una pregunta que se plantea cuando se convoque el próximo congreso, será una decisión que tendré que tomar teniendo en cuentas todas las opiniones", sostiene Baltar.

Preguntado al respecto, Pero Puy ha sostenido que él no es "quién" de opinar sobre lo qué "puede hacer Baltar" o lo que deben de hacer sus compañeros del PP de Ourense, pero ha subrayado que no cree que "haya ningún conflicto".

"Tenemos antecedentes bien cerca antecedentes de que el PP sabe resolver todas estas cuestiones de forma dialogada y sin mayores conflictos", ha dicho Pedro Puy.