Puy (PPdeG) pone el listón de las dimisiones en la "corrupción consciente" y Prado evita pronunciarse sobre Baltar

El portavoz parlamentario cree que es "equivocado pretender que todos los políticos o periodistas sean santos" y recuerda que "son personas"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, considerado que el listón de las dimisiones políticas "hay que colocarlo cuando uno tiene pruebas de un daño corrupto consciente que afecta al erario público" que, según dijo, es lo que están "haciendo todas las fuerzas políticas, incluso antes de que se produzca la intervención judicial". El político popular ha dicho que ese es un "listón alto" y aunque ha convenido que los cargos públicos tienen que tener un comportamiento "ejemplar", ha considerado que hay que estudiar "caso por caso la falta que se le imputa a un responsable público".

"Eso es lo que pienso y con eso respondo", ha manifestado a preguntas de los medios, tras ser interrogado por la situación que afecta al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, por los dos alcaldes populares en la provincia de Lugo que fueron multados por dar positivo en alcoholemia cuando iban al volante de sus respectivos políticos y por el número tres de la lista de Os Blancos, que aunque será apartado (según el PP) si sale elegido, fue incluido en la candidatura tras ser condenado por violencia doméstica contra su padre.

Mientras, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha rechazado pronunciarse sobre esta nueva. "Nosotros ya hablamos de ese tema, el partido ya hizo una valoración y ahora está bajo investigación judicial", ha sostenido Paula Prado, que ha considerado necesario "respetar los tiempos y dejar trabajar a la justicia", sobre una cuestión que tiene pendiente el juicio tras no mostrar su conformidad en la vista rápida.

En la rueda de prensa de este lunes tras la reunión del grupo, el portavoz parlamentario popular, que ha dicho que sobre este tema no se habló, ha manifestado su "sorpresa" por que los "procedimientos administrativos", que deberían tener "un nivel de confidencialidad", parece que "depende" de quien la cometa, "la transparencia se administra más de lo que marcan las normas".

Pedro Puy se ha reafirmado en lo ya expresado en días pasados, en que "las personas que incumplan una norma deben de hacer frente" a las consecuencias. Así, ha insistido en que Baltar "ya pidió disculpas y está cumpliendo lo que dicen las normas y las sanciones derivadas y tiene que seguir así".

REPROBACIÓN DE LA SANCIÓN

"No tengo más que añadir", ha contestado, a la pregunta de si con esta nueva infracción se echaría por tierra que fue un despiste como alegó el presidente de la Diputación de Ourense. Y dicho esto, ante una nueva pregunta, ha incidido en que "los cargos públicos deben cumplir las normas, incluidas las de tráfico" y, por lo tanto, "estar a disposición de la autoridad administrativa o judicial".

El político popular reprobó el exceso de velocidad, como en días pasados también dijo que no era una conducta "ejemplar", pero dicho esto se ha referido a que debería haber en este ámbito un "nivel de confidencialidad y discreción" que no se ha producido en este caso y que atribuye, pese a haberse producido los hechos el 23 de abril, al "momento electoral" actual.

"Yo repruebo cualquier infracción de cualquier persona", ha manifestado Puy, quien en esta línea ha defendido que Baltar "no es la única persona que cometió" una actuación de este tipo y "no hay más que ver las estadísticas". "En el caso concreto de Baltar pidió disculpas y está haciendo frente al incumplimiento", ha manifestado, para añadir, a renglón seguido y a otra pregunta, que "llama la atención" que se pregunte por una dimisión cuando están abiertos "procedimientos judiciales que afectan a otros cargos públicos, también municipales que se presentan y afectan a la gestión".

"PERSONAL"

Y es que, para el diputado PPdeG, la situación que afecta a Baltar es un tema de una "infracción personal", más allá de que fuese un "desplazamiento oficial", porque "no afecta directamente a la gestión mala de los recursos públicos". "Probablemente me está preguntando porque dentro de una semana hay elecciones y no lo pregunte dentro de dos semanas", ha interpretado.

Puy ha esquivado la pregunta de si emplear el vehículo oficial a más de 215 km/h no supone un mal uso de fondos públicos, aunque solo sea por el consumo de combustible, y ha desviado la cuestión refiriéndose a otras instituciones con cuestiones judicializadas sin concretar a cuál se refería.

En cuanto a qué listón se debería ponerse para las dimisiones, Puy ha lamentado que se pregunten por "unos casos" en concreto y ha considerado que, en relación a un listón general, deberían pronunciarse todos los partidos políticos.

Y dicho esto, tras aclarar que él no le da "al ventilador" cuando se le hacen preguntas, ha manifestado que "en líneas generales, la clase política y, particularmente las personas que se dedican a la política municipal, son personas". "Y por lo tanto, la incidencia de ciertos comportamientos, como puede ser que le caiga una multa de tráfico", ha continuado, es como "en cualquier sector de la sociedad", ya sea un "trabajador, un funcionario o incluso un periodista". "Deberíamos tener en cuenta esto", ha aseverado.

SER TODOS "SANTOS"

"Creo que nos equivocamos si lo que pretendemos es que todos los periodistas sean santos, todos los políticos sean santos, todos los profesores de universidad sean santos y en su vida no cometan ningún error o no tengan ningún despiste", ha expuesto.

Y a la pregunta de si una persona que comete delitos o está condenada puede ser un buen político, siguiendo la máxima de que 'un maltratador no puede ser un buen padre'; Puy primero preguntó si se estaba hablando de algún político que "cometiese un delito", al ser respondido que sí como ejemplo el de Os Blancos, el portavoz popular se ha traído a colación las listas de Bildu.

"¿Entonces esto lo aplicamos a los que van en las listas de Bildu cuando nos acusan que estamos sacando cuestiones de personas que están rehabilitadas?", ha lanzado Puy para seguir: "¿Entonces una persona que hace un delito como terrorismo tenemos como sociedad que alegrarnos porque vaya incorporada y rehabilitada en una lista electoral y una persona que usted dice, que yo ignoro, porque no sé de qué me está hablando, que comete un delito y va en una lista electoral porque evidentemente ya cumplió su condena y que eso implica... ?". "Como le acabo de decir, hay que analizar caso por caso y qué consecuencias tiene", ha apostillado.

Así las cosas, el dirigente popular, tras recordar que él no elabora listas electorales, ha incidido en que "la sociedad está representada por personas que son de la propia sociedad y tienen comportamientos que deberían ser más ejemplares, pero que pueden incurrir en cualquier falta, defecto o distracción", como "cualquier persona normal". "Porque estamos hablando de personas, no de ángeles".