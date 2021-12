Punto de Vista dedicará sus dos retrospectivas al cine marroquí y a la vida de los ríos en su próxima edición

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, que celebrará en Pamplona su decimosexta edición del 14 al 19 de marzo de 2022, dedicará sus dos retrospectivas a la historia del cine marroquí y a la vida de los ríos y de quienes viven y trabajan en torno a ellos, comprendiendo la dimensión tanto natural como humana (urbana, social, política o económica).

En 2020 se publicó en Marruecos 'La septième porte: Une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986', del cineasta, investigador y escritor Ahmed Bouanani (1938-2011). Se trata de la primera historia del cine marroquí escrita tras la colonización española y francesa, una obra que es el eje del que parte la programación de la retrospectiva.

Tomando como punto de partida dicha publicación, Punto de Vista ahondará a través de un ciclo de proyecciones, coloquios y conferencias en la historia del documental en Marruecos, que a su vez funcionará a modo de presentación del libro.

La retrospectiva, titulada '¿Quién contará la historia? Inicios del cine documental en Marruecos', estará comisariada por el editor del libro y profesor en la Cooper Union de Nueva York, Omar Berrada, así como por el cineasta, programador e investigador de la historia del documental marroquí Ali Essafi. Además, contará con invitadas como Touda Bouanani, hija de Ahmed Bouanani y responsable de su archivo, y Léa Morin, antigua directora de la Cinémathèque de Tánger y actual directora de L'Atelier de l'Observatoire en Casablanca. Todos ellos estarán presentes durante la celebración del festival para participar en las diversas actividades que comprenderán '¿Quién contará la historia?'.

Entre los títulos que compondrán las sesiones de la retrospectiva se encuentran 'Tarfaya ou la marche d'un poète' (1966), '6 & 12' (1968) y 'Mémoire 14' (1971), todas de Ahmed Bouanani, 'De chair et d'acier' (1959) y 'Retour à Agadir' (1967), de Mohamed Afifi, o una selección de cortometrajes rodados a finales de los años 60 por una serie de entonces estudiantes y después figuras clave del cine marroquí (Mostafa Derkaoui, Hamid Bensaid, Idriss Karim), en el marco de su estancia en la escuela de cine de Lódz (Polonia).

La retrospectiva se verá complementada por la publicación por primera vez en castellano del libro de Bouanani. Una edición que se sumará a la colección de publicaciones que Punto de Vista edita cada año como parte del festival.

La segunda retrospectiva, 'Encuentro en el río', supondrá una nueva línea de programación para el festival, con aspiración continuista, que buscará abrirse a la población navarra generando reflexiones a partir de un entendimiento amplio de lo documental desde elementos que resultan muy cercanos y cotidianos en la Comunidad. Este año la organización de Punto de Vista ha optado por los ríos. De esta forma, se quiere estimular la participación ciudadana en el festival con temas que le pueden afectar e interesar de un modo directo, para lo que el ciclo contará con personas invitadas que no provendrán directamente del ámbito cinematográfico y que en cambio estarán relacionadas con ese tema.

'Encuentro en el río' estará comisariado por la programadora y cineasta Miriam Martín, que participó en la sección oficial de Punto de Vista en 2020 con su cortometraje 'La espada me la ha regalado'. Dentro de la retrospectiva se proyectarán películas documentales, además de ficciones y de alguna pieza de cine experimental, que supondrán un recorrido por diversos ríos del mundo. Todas las sesiones irán seguidas de un coloquio con el público conducido por la programadora, y puntualmente habrá también encuentros con invitados e invitadas de diferentes ámbitos, que participan del cuidado de los ríos a escala local y que compartirán su experiencia para estimular la percepción, sensibilización y reflexión en torno a ellos.

Entre los títulos que compondrán las seis sesiones del ciclo están 'Fischfang in der Rhön (an der Sinn)' (Ella Bergmann-Michel, 1932), 'The River' (Pare Lorentz, 1938), 'La canta delle marane' (Cecilia Mangini, 1961) o 'An-Nil oual hayat' (Youssef Chahine, 1964).