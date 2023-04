Pumares (Foro) urge a Barbón que las ayudas lleguen "cuanto antes"

El secretario general de Foro Asturias y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Pumares, ha pedido al Gobierno de Adrián Barbón garantizar que las ayudas a los afectados por los incendios "lleguen cuanto antes".

En ese sentido, ha recordado que "hay gente que lo ha perdido todo, que lo está pasando verdaderamente mal y lo que urge es que cuanto antes esos recursos lleguen a las personas que de verdad lo necesitan". "Si no estuviésemos en precampaña electoral, si no estuviesen las elecciones a la vuelta de la esquina, las ayudas no llegarían tan pronto ni habría tanta prisa por sacarlas porque el Gobierno de Barbón si algo ha demostrado es que gestionar le da bastante pereza", ha afirmado.

Del mismo modo, ha reclamado a Barbón que "haga autocrítica de porqué cada vez hay más incendios y de por qué cada vez son más devastadores" y ha propuesto "hacer una mejor gestión forestal".

Pumares ha visitado este sábado las obras para recuperar la zona de baños de La Chalana, en Laviana, con el candidato de Foro Asturias a la Alcaldía del concejo, Roberto Vázquez Coto, y el número 2 de la candidatura local y presidente de la Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Nalón (Uracan), Jerónimo González, promotor éste último del proyecto de la creación de la playa fluvial de Laviana.