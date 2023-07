Pumares (Foro) garantiza a Barbón "mano tendida siempre" para grandes consensos y acuerdos por Asturias

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha garantizado este jueves al presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Adrián Barbón, que le ofrecerá "mano tendida siempre" para sacar adelante grandes consensos y acuerdos en la nueva legislatura por el interés general de Asturias.

En declaraciones a los medios al término de la reunión celebrada en sede parlamentaria, Pumares ha señalado el tono "cordial" del encuentro y la voluntad de trabajar para alcanzar acuerdos sobre el reto demogrático, las infraestructuras, la salud, los servicios sociales o la industria.

"Hay muchos temas en los que urge el consenso y amplios acuerdos", ha afirmado Pumares, apuntando que preferiría un gobierno "moderado" solo del PSOE pero entiende "perfectamente" la actual "aritmética parlamentaria".

Así, ha asegurado que el Gobierno de Asturias tendrá "la mano tendida" para afrontar los grandes retos de Asturias y colaborar en la defensa de sus intereses ante el Gobierno de España, sea presidente Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo.

"Intentaremos ser influyentes en cada medida, ley y presupuesto", ha aseverado, reiterando que Foro optará por la abstención en el pleno de elección del presidente que se celebrará la próxima semana.

Respecto a la posibilidad de que se conforme un gobierno de coalición entre PSOE con IU, o incluso también con Podemos, Pumares ha recordado que Foro presentó iniciativas y participó de votaciones junto a IU y Podemos en la pasada legislatura.

"Desconozco si habrá acuerdo", ha incidido, reconociendo que su influencia sería menor con un gobierno estable respaldado por 23 escaños. No obstante, cree que "sería posible y necesario" alcanzar grandes acuerdos en asuntos concretos.

Para Pumares, "no debería ser un obstáculo infranqueable que hubiese un gobierno de coalición", aunque ha señalado discrepancias ideológicas y programáticas tanto con IU como con Podemos. "Ellos están a la izquierda del PSOE y nosotros en el centro reformista", ha dicho para añadir que por el interés general "en muchos temas" se podrá llegar a acuerdos. "No me cabe ninguna duda", ha zanjado.