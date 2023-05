Pumares (Foro) critica la "ineptitud" de Barbón (PSOE) y Canga (PP) para cambiar el rumbo del Principado

El secretario general de Foro Asturias y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha hecho este miércoles un llamamiento al "voto útil" de Foro Asturias, insistiendo en su crítica a la "ineptitud" de los candidatos del PSOE y PP, Adrián Barbón y Diego Canga respectivamente, para implementar un cambio de políticas en el Principado y abordar los problemas a los que se enfrenta Asturias.

"Al PSOE y al PP de Asturias no les importa nuestra tierra ni los asturianos. Si realmente deseamos resolver los graves problemas que aquejan a Asturias, es fundamental que el 28 de mayo salga de las urnas un gobierno que coloque los intereses de Asturias por encima de cualquier otra consideración", ha señalado Pumares.

Para lograr ese objetivo, Pumares considera "crucial" que los diputados de Foro Asturias sean "decisivos" y pongan a Asturias en el "centro de las políticas".

"No es solo que seamos el voto útil, es que Foro Asturias es la única opción verdaderamente útil para los asturianos", añadió. El candidato de Foro enfatizó que los grandes partidos "no son más que sucursales que no sirven para defender los intereses de Asturias y destacó la postura inamovible de Foro Asturias de priorizar los intereses de la región por encima de todo".

"Se acabó depender de las decisiones que se tomen en Madrid. Aquellos que deseen un gobierno serio que ponga a Asturias en primer lugar tienen una única opción: Foro Asturias", ha insistido Pumares.