Pujol (JxCat) ve la propuesta de ERC como una "operación de marketing"

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha remarcado este lunes que la propuesta de ERC para la presidencia de la Diputación de Barcelona es solo una "operación de marketing" porque no es posible sin el apoyo de los comunes.

En una entrevista en TV3, Pujol ha respondido así a la propuesta que ha lanzado el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, en el sentido de valorar la posibilidad de que JxCat tenga la presidencia de la Diputación con un acuerdo con Esquerra si antes rompe el pacto con el PSC.

"Nos ofrecen un pacto que es una mesa de tres patas en la que solo hay dos", ha afirmado Pujol, que ha puntualizado que para producirse este escenario que propone ERC se necesitan, ha dicho, los votos de los comunes también y esto "no pasará, a no ser que me sorprendan", ha añadido.

Así que "si los comunes no dicen 'adelante', es una operación de marketing", ha añadido Pujol, que ha insistido que lo que ha ofrecido ERC hasta el presente "no es posible".

En el pleno de la Diputación que se constituye el próximo jueves, PSC (16) y JxCat (7), que cerraron un acuerdo el pasado viernes, no llegan a la mayoría absoluta pero suman más que una eventual alternativa de ERC (16) y comunes (5).

En cambio, si los comunes se alinearan con JxCat (7) y ERC (16) los tres llegarían a la mayoría absoluta, con 28 votos de los 51 diputados del organismo supramunicipal.