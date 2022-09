Puigneró pide al Gobierno el "traspaso integral" de la gestión de Rodalies a la Generalitat

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha pedido al Gobierno un "traspaso integral" de la gestión del servicio de Rodalies de Renfe a la Generalitat.

En declaraciones a los medios en el Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha lamentado la incidencia que este viernes por la mañana ha dejado a Catalunya sin trenes de Rodalies y Larga Distancia hasta las 8.00 horas: "Cuando no es un problema de una catenaria es un problema informático o el mal funcionamiento de un tren".

De este modo, ha instado al Gobierno a otorgar "infraestructuras, vías, catenarias, estaciones, trenes y personal" de Rodalies a la Generalitat para que se pueda hacer una gestión desde la proximidad, en sus palabras.

Ha criticado al Estado por no haber invertido en Rodalies desde hace años, a su parecer, y ha recordado "que en 50 años no se ha hecho ni una sola línea nueva", y ha asegurado textualmente que la gente no quiere que los billetes sean gratis, quiere que los trenes funcionen.

En esta línea, ha dicho que el Govern hablará pronto con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana sobre el traspaso de competencias, que considera "más urgente que nunca".

Ha planteado si el Gobierno tiene voluntad política de hacer un cambio de modelo y dar las competencias de Rodalies a Catalunya o no: "Si la tienen, habrá solución, el problema es que a veces tengo la sensación de que no la tienen", ha sostenido.