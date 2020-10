Puigdemont utilizará en su favor la absolución de Trapero en todas sus causas

La defensa del expresident de Cataluña Carles Puigdemont ha anunciado que va a incorporar la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve al mayor José Luís Trapero a los procedimientos en que está inmerso el líder independentista, porque aprecia diferencias relevantes entre este tribunal y el Supremo.

Gonzalo Boye, letrado del expresidente, huido de la Justicia, se ha referido así en declaraciones a los medios al término de una vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar el recurso de Puigdemont contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantener la euroorden contra él y pedir al Parlamento Europeo el suplicatorio.

"Vamos a incorporar esta sentencia a todas las instancias que estamos trabajando fuera porque demuestra en gran medida nuestra tesis de que la causa del Supremo tenía una intencionalidad muy clara", ha destacado.

Porque "un mismo hecho no puede ser y dejar de ser. Hay ciertos hechos del 1-O que no tenían una relevancia penal y si la tenían no pueden tenerla y dejar luego de tenerla", ha continuado Boye, que aprecia diferencias en la valoración de la prueba entre la Audiencia Nacional y el Supremo, donde está procesado el expresident.

Al respecto, cree una de las consecuencias de la sentencia es que "la valoración de prueba del Supremo no es una doctrina sino la valoración que ello quisieron hacer y como quisieron hacer", en alusión a la sentencia del "procés".

Por lo que opina que la resolución de la Audiencia "deja un camino abierto" para que "otros tribunales, que ahora tienen todavía pendientes de enjuiciamiento hechos del 1-O, lo tengan en consideración". EFE