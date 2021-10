Puigdemont y Torra reivindican el 1-O: "No defendimos la República"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido este viernes que en el 1-O de 2017 los catalanes aprendieron a ganar y se empezó la construcción "de la república catalana independiente por decisión ciudadana".

Avui fa quatre anys vam aprendre a guanyar i vam començar la construcció de la República catalana independent per decisió ciutadana. La violència de l'Estat va comprometre Europa, que a causa del seu silenci còmplice mai més no s'ha pogut presentar amb la mateixa autoritat moral.

"La violencia del Estado comprometió a Europa, que por su silencio cómplice nunca más se ha podido presentar con la misma autoridad moral", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Este viernes se cumplen cuatro años de la celebración del 1-O, que impulsó el entonces Govern que presidía Puigdemont.

Por su parte el expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido este viernes sacar lecciones del 1-O de 2017 y que, a su juicio, son fijar "una fecha, plan y desobediencia sostenida en la calle".

L’1O és una data. Res no hauria passat si no s’hagués fixat un dia per l’embat. I l’1O és un pla, treballat durant molts mesos (i que només va fallar perquè no vam defensar la República proclamada). Per mi les lliçons apreses són: data, pla i desobediència sostinguda al carrer.