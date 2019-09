Puigdemont y Rovira piden combatir la represión desde la unidad en la Diada

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, llaman a combatir la "represión" del Estado desde la unidad del independentismo en la Diada del próximo 11 de septiembre.

En el mensaje, difundido por la ANC, ambos dirigentes llaman a participar en la tradicional manifestación organizada por las entidades soberanista con motivo de la Diada y apelan a la unidad independentista en un momento en que ERC y JxCat discrepan abiertamente sobre la conveniencia de convocar elecciones como respuesta a la sentencia del procés.

En el vídeo, Puigdemont destaca que la movilización independentista de este año es "especialmente importante", porque llega "a las puertas" de la sentencia "de la vergüenza", en la que "se nos juzga a todos", ha dicho en alusión al fallo del Tribunal Supremo.

Puigdemont apela a vencer "cualquier intento de represión y aniquilación de lo que somos", y añade que se necesita que la movilización por la Diada "sea un éxito", para que se visualice ante el mundo que "no solo que no nos hemos rendido" y "no nos resignamos", sino que "pasamos a la acción", asegura.

"No sobra nadie. Nos necesitamos todos, movilizados. Viene una era en que nos tendremos que volver a movilizar de forma larga, porque la respuesta (a la sentencia) debe ser combinada, entre instituciones y sociedad", asegura Puigdemont, que en su cuenta de Twitter precisa que el mensaje de ambos se ha grabado en Ginebra.

Por su parte, Rovira insta al movimiento independentista a manifestarse "de forma conjunta" durante esta Diada para que quede claro que "seguimos en pie, determinados" para "luchar contra esta represión", ha dicho.

"Demos un mensaje claro, generemos autoestima entre nosotros y generemos una foto que vuelva a dar la vuelta al mundo", añade la dirigente de ERC, que se refugió en Suiza en marzo de 2018 para evitar a la justicia española.