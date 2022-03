Puigdemont se propone impulsar el procés sin la "dependencia" de los partidos

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha revelado este sábado que sus planes para culminar el proceso independentista pasan por impulsarlo desde el Consejo por la República, "reduciendo su dependencia" de los partidos, en alusión a JxCat, ERC y la CUP, "incapaces" de consensuar una hoja de ruta.

Así lo ha dicho Puigdemont en la sesión que celebra en Canet-en-Roussillon (Francia) la asamblea de representantes del Consejo por la República, espacio parainstitucional que lidera desde Bélgica el expresidente catalán.

Tras constatar que ahora mismo no es posible la "unidad" entre los partidos independentistas, Puigdemont ha argumentado que esto no puede seguir bloqueando los avances en el "procés": "Nuestra relación con los partidos tiene que cambiar, porque la que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado, y no será por falta de paciencia. Les hemos dado muchas oportunidades, pero el tiempo ya se ha acabado".