"Puigdemont, a prisión" y "Fuera el okupa", cánticos de los asistentes a la protesta

Los asistentes a la protesta convocada por PP, Ciudadanos y Vox critican al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "engañar a todos" y negociar con los independentistas por lo que reclaman "elecciones ya".

La gente, al grito de "España unida jamás será vencida", coincidió en su rechazo al diálogo con los soberanistas "fuera de la ley", y corearon lemas como "Puigdemont, a prisión", "Fuera el okupa". "No necesitamos mediadores", "España no está en venta" y "Con la soberanía nacional no se mercadea".

Andrés, jubilado extremeño que vive en Leganés, aseguró que ha venido a la manifestación "para ayudar a España", y afirmó que a Sánchez "no le echan de la Moncloa ni con agua caliente".

Jaime, 17 años, y Carlos, de 18, aseguran que "un presidente no puede asociarse con partidos independentistas si se busca la unidad", y consideran que "ya era hora de que la derecha diera un paso al frente"

"Hemos venido porque somos españoles", aseguran Jaime, Luis y Delio, tres gallegos, venidos desde Ordes.

Tere, de Madrid y de 60 años, considera necesario que Sánchez convoque elecciones. "Nos está engañando a todos. Está negociando con los independentistas y eso es anticonstitucional. Quiero una democracia auténtica, genuina".

Jaime, un joven que ha venido desde Jerez de la Frontera con varios amigos de Nuevas Generaciones del PP en un bus fletado por el partido, rechaza el "trato de favor a los independentistas", y pide que "se haga cumplir la ley".

Por último, Amparo rechaza el diálogo con la Generalitat "fuera de la ley". "España fue la primera nación de Europa donde hubo unidad y no vamos a permitir que se divida. Con lo que le costó a Isabel la Católica unirnos, ahora no se van a ir (los catalanes)", concluye.