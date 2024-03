Puigdemont ve "posible" un referéndum para salir de un Estado que "dopa" a Madrid

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que un referéndum sobre la independencia de Cataluña "es tan posible como lo era la amnistía", y que debe servir para salir de un Estado que "dopa sistemáticamente" a Madrid.

Puigdemont ha anunciado este jueves en una conferencia en Elna (Francia) que se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con el objetivo de lograr su "restitución" en la presidencia de Cataluña, tras haber sido destituido en 2017 con el artículo 155 de la Constitución, y ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria.

A lo largo de su conferencia, Puigdemont ha lanzado varios dardos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tanto por adelantar las elecciones sin hacerlas coincidir con las europeas como por no saber "cuántas veces se ha reunido la mesa de diálogo" en los últimos meses.

Reunirse en la Moncloa con el Gobierno, ha dicho Puigdemont, "es como jugar en el Bernabéu con el árbitro y el VAR a favor de locales", mientras que reunirse en Suiza con mediación internacional "es como jugar en Wembley con árbitros neutrales".

En esta línea, ha sacado pecho de la fuerza negociadora de Junts, que ha conseguido "sentar al partido del Gobierno español en un espacio de negociación en Suiza con mediación internacional", ha dicho.

Es en este ámbito de negociación, ha continuado Puigdemont, en el que hay que avanzar hacia el "reconocimiento nacional de Cataluña" y del "derecho a la autodeterminación".

"Tenemos el deber de intentar acordar un referéndum de autodeterminación, que ha sido siempre la primera de las opciones. Y si lo proponemos es porque es tan posible como lo era la amnistía. No hay ningún impedimento constitucional para que se organice un referéndum", ha remarcado Puigdemont.

Y, en caso de que la vía de la negociación no dé frutos "y se alarga estérilmente", el independentismo no puede renunciar "de ninguna manera, a conseguir la plena independencia si esta es la voluntad de los catalanes".

"Pero lo tenemos que hacer mejor, ahora que conocemos mucho mejor los itinerarios, las fortalezas y las debilidades, sería inaceptable que no nos preparásemos mucho mejor. No nos tenemos que dar prisa, pero no nos podemos parar", ha dicho.

El "dopaje sistemático" de Madrid y los Presupuestos

En la negociación con el PSOE, ha dicho Puigdemont, también se debe intentar "corregir los déficits del autogobierno y revertir los daños acumulados a lo largo de años de incumplimientos y de injusticias".

"No hay excusas que valgan, ni razones de constitucionalidad que justifiquen el comportamiento usurero del Estado respecto a todos los catalanes. Hay una sistemática expoliación de nuestros recursos y de una sistemática y crónica falta de inversión", ha apuntado Puigdemont, que ha contrapuesto esta situación al "dopaje sistemático" que recibe la Comunidad de Madrid.

A renglón seguido, Puigdemont ha afirmado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "se ha visto incapaz de presentar los Presupuestos para este año" porque sabía que Junts no iba a aceptar "unas cuentas que perpetuasen este expolio y no empezasen a revertir el gravísimo desequilibrio" que sufre, desde su punto de vista, Cataluña.

Y ha lanzado otro dardo a Aragonès: "El 'bla-bla-bla' del modelo de financiación caducado desde hace diez años no les hace ni cosquillas, quejarnos sin tomar ninguna decisión no sirve de nada", ha dicho en una alusión velada a la propuesta de financiación singular para Cataluña presentada este martes por el Govern.